Verzagen zählt nicht, Aufraffen statt Aufstecken lautet wohl die Devise. Die sechs Frauen, die die Bösenseller Fair-Trade-Gruppe bilden, verharren jedenfalls nicht in Schreckstarre vor Not und Elend in der Welt – sondern leisten ihren Beitrag, den Planeten etwas freundlicher werden zu lassen. Dazu gehört, dass sie an jedem Mittwoch gerecht gehandelte Produkte anbieten.

Allein dieser Einsatz trägt schon dazu bei, Familien oder bäuerlichen Genossenschaften in armen Regionen der Welt ein besseres Auskommen zu bieten. Der Erlös vom Verkauf und aus Spenden soll überdies die Notlage im Jemen lindern. Denn 500 Euro, die in den vergangenen zwei Jahren in der Kasse übrig blieben, werden jetzt über die Welthungerhilfe in das geschundene Land transferiert. „Das ist eine humanitäre Katastrophe“, begründen die Frauen aus Bösensell, weshalb sie diesen Adressaten für ihre Spende auswählten.

Mit ihrem Engagement, das im Mai 2015 begann, stiften sie aber nicht nur Hoffnung in fernen Gefilden, sondern tragen auch zur Lebensqualität in ihrem Ortsteil bei. Denn: Der Fair-Trade-Stand, der den kleinen „Markt“ an der Bahnhofstraße gegenüber der Grundschule flankiert, dient auch selbst als Kommunikationszentrum. Neben dem Sortiment, das vor allem Kaffee, Tee und Gebäck umfasst, gibt es auch Geselligkeit, Kontaktpflege und den Austausch von Neuigkeiten bei einer Tasse Kaffee. „Für viele, die uns besuchen, ist das ein Treffpunkt“, schildert die Gruppe, die auch bei Wind und Wetter „Paohl hält“.

Ihre Keimzelle bilden Rosemarie Meyer und Elisabeth Middendorf. Sie hatten nach einem Termin mit Pastoralreferent Martin Malaschinsky, der Fair-Trade-Multiplikatoren in den Teilgemeinden von St. Laurentius gesucht hatte, die Ärmel hochgekrempelt. Und Mitstreiterinnen gefunden, die ebenfalls zupacken statt zurückzuzucken.