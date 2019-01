Baustellen prägen Sendens Gesicht

Auch 2019 und in den Folgejahren werden Bagger und Baugruben das Ortsbild, den Verkehr und andere Lebensumstände im Ortsteil Senden wesentlich mitprägen. Klaus Mende von der gemeindlichen Bauverwaltung gab am Donnerstagabend dem Gemeindeentwicklungsausschuss einen Überblick über den weiteren zeitlichen Ablauf des Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) sowie der vorgesehenen Kanal- und Leitungserneuerungen.

„Bis 2024 werden nicht alle geplanten Maßnahmen fertig werden“, kündigte Mende an. Ein Mitarbeiter der Bauverwaltung sei krankheitsbedingt kurzfristig und für längere Zeit ausgefallen. Das eigentlich vierköpfige Team müsse die ohnehin schon sehr umfangreiche Arbeit nun zu dritt stemmen. Auch über die Verwendung der Fördermittel sei noch nicht abschließend entschieden worden.

Der Startschuss für die Erneuerung des Laurentius-Kirchplatzes soll am 18. Februar (Montag) fallen. Hier rechnet die Gemeinde mit einer Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren. Voraussichtlich Ende Februar rückt zusätzlich der Bagger an der Gartenstraße an. Dort werden in einem ersten Bauabschnitt zwischen Busbahnhof und Ostlandstraße gleich drei Maßnahmen parallel laufen: Gelsenwasser erneuert die Wasserleitung. Die Gemeinde Senden lässt die Kanalisation sanieren. Und der Kreis Coesfeld baut an der Einmündung der Herrenstraße einen Mini-Kreisel. „Wir wollen einen möglichst zügigen Baufortschritt gewährleisten und den Kreis Coesfeld unterstützen. Darum liegt die Bauleitung aller drei Projekte in den Händen der Gemeinde“, berichtet Mende. Eine Anwohnerversammlung sei für den 5. Februar (Dienstag) vorgesehen.

Neben diesen neuen Herausforderungen muss die Sendener Bauverwaltung weiterhin bereits laufende Großprojekte begleiten. So werden die Arbeiten am Pausenhof/Quartiersplatz der Realschule voraussichtlich noch bis zu den Osterferien laufen. Im Bereich des Bürgerparks sind an Stever und Dümmer soeben neue Bauabschnitte des Projektes „Wasser, Wege, Stever“ angelaufen (WN berichten). Des Weiteren soll der neue Stadtplatz am ehemaligen Kanalhafen in diesem Jahr fertig werden. Und unter dem Dortmund-Ems-Kanal muss auch noch ein Schmutzwasser-Düker gebaut werden. Zurzeit läuft das Abwasser durch eine sanierungsbedürftige Leitung unter der Kanalbrücke zum Klärwerk.

Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls in der Bauverwaltung werden eine geplante Kanalsanierung an der Münsterstraße und die Neuordnung der Parkplätze am Geschäft „Gastronom“ höchstwahrscheinlich ins nächste Jahr verschoben, erklärte Mende. Entsprechendes gelte für die eigentlich in diesem Jahr vorgesehene Sanierung der Appelhülsener Straße. Zusätzlich stehen 2020 Arbeiten an der Bakenstraße, am Knotenpunkt Mühlenstraße/B 235 sowie Restarbeiten an der Gartenstraße (Abschnitt vom Mini-Kreisel bis zum Ehrenmal) auf der Agenda.

Der Baubeginn an der oberen Herrenstraße (Bereich Eckmann, Sparkasse) und an der Biete ist erst für 2021 vorgesehen. Weiter Maßnahmen, wie zum Beispiel an der unteren Herrenstraße, Sanierung Wilhelm-Haverkamp-Straße folgen bis voraussichtlich 2024.

Günter Mondwurf (CDU) und Uwe Kasten (FDP) mahnten eine umsichtige Planung der anstehenden Umleitungen beziehungsweise die rechtzeitige Information der Bürger und Gewerbetreibenden an. Bürgermeister Sebastian Täger wies darauf hin, dass die Erreichbarkeit des Ortskerns auf jeden Fall gesichert sei und die vom Rat bereits beschlossenen Projekte mit anderen Bauträgern abgestimmt worden seien. „Ich bitte aber um Verständnis, dass die Maßnahmen Beeinträchtigungen mit sich bringen werden“, sagte Täger. Der Ausschuss votierte einstimmig dafür, dem von der Verwaltung vorgelegten Plan zu folgen.