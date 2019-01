Großer Bahnhof für „guten Geist“ der Marienschule

Wie viele verletzte Knie und Ellenbogen sie in den vergangenen fast 31 Jahren mit Heftpflaster versorgt hat, ist in keiner Statistik erfasst. Und auch wie oft Marianne Kammann in dieser Zeit den kleinen und großen Wünschen des Kollegiums eine offenes Ohr schenkte, hat sie nicht gezählt. Seit 1988 wirkte sie als „guter Geist“ der Marienschule, zeitweise zusätzlich auch in der Bonhoeffer-Schule, im Hintergrund. Am Freitagmittag holten Lehrerinnen, Elternvertreter und Schüler die scheidende Sekretärin ins Rampenlicht. An einem eiskalten Wintertag bereiteten sie Marianne Kammann einen warmen Empfang.

„Eigentlich wollte ich durch die Hintertür verschwinden“, gab die 63-Jährige zu. Doch über ein „echtes Highlight“ habe sie sich mächtig gefreut: die Fahrt mit einer Stretchlimousine von der Wohnungstür zur Schule. Dort wurde sie durch ein Spalier mit bunten Tüchern wehender Kinder über einen roten Teppich ins Gebäude geleitet.

Marienschule verabschiedet Marianne Kammann 1/38 Zum Abschied nach fast 31 Jahren bereiteten Kollegium, Eltern und Schüler der scheidenden Sekretärin Marianne Kammann einen großen Bahnhof. Foto: sff

Zum Abschied bedankte sich die Schule mit einem bunten Bühnen-Programm – die Kinder mit einem Cheerleader-Tanz, einem kleinen Theaterstück und – ebenso wie das Kollegium – einem Ständchen.

Bürgermeister Sebastian Täger erinnerte daran, dass Marianne Kammann die Schule von der Zeit der „Schreibmaschine bis zur heutigen Digitalisierung“ nicht nur begleitet habe. „Du warst immer eine verlässliche, menschliche Komponente, warst mit Herzblut und Liebe bei der Sache.“ Schulleiterin Annette Stähler skizzierte die scheidende Sekretärin als „Fels in der Brandung und Stütze des Systems“, der es gelungen sei, 13 Klassen zu verwalten und den Wünschen des Kollegiums, der Eltern und Behörden gerecht zu werden. Auch der ehemalig Marienschulleiter Helmut Wanko und der ehemalige Leiter der Bonhoeffer-Schule, Franz Wilfling, würdigten das Engagement der scheidenden Sekretärin. Im Namen der Eltern bedankten sich Nicole Steinkamp und Manuela Ries.

Doch, wie heißt es so schön: „Niemals geht man so ganz“. Und so hat sich Marianne Kammann bereit erklärt, den Ruhestand ein wenig zu verschieben. Bis ihre Nachfolgerin die Stelle antreten kann, überbrückt sie die Zeit der Vakanz.