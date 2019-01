Es bröckelt. Und die Erosion geht auch an Senden nicht vorüber – einem Umfeld, in dem die Kirche noch fest verankert ist. Das zeigt die Zahl der Austritte, die die St.-Laurentius-Gemeinde verzeichnet. Pfarrer Klemens Schneider bedauert die Entwicklung, äußert aber Verständnis für Menschen, die der Kirche den Rücken kehren. „Ich kann Enttäuschung und Frust verstehen“, betont er im Gespräch mit den WN. Der Geistliche fügt für sich persönlich hinzu: „Ich bin manchmal auch gefrustet.“

Aus Sicht von Schneider fallen zwei Entwicklungen zusammen, die zu vermehrten Kirchenaustritten führen. „Ich erlebe, dass die Menschen den Kontakt zur Kirche im Laufe der Jahre verloren haben.“ Diese Entwicklung vollziehe sich als „schleichender Prozess“, ergänzt der Pfarrer. In einer Phase der „immer schwächeren Kirchenbindung“ schlügen gleichzeitig die Skandale wie die wiederholten Missbrauchsfälle, von denen die katholische Kirche durchschüttelt wird, voll durch.

Trotz aller Herausforderungen an den Glauben und die Institutionen überwiegt für den Gemeindepfarrer weiterhin das Positive, das die Kirche ausmacht. Sie stehe für „große Werte“ und „die Vision von einer gerechteren Welt“. Für eben dieses Ziel „setze ich mich auch ein“, unterstreicht Schneider. Und damit stehe er ja nicht alleine da. Der Einsatz sowohl für die weite Welt als auch die Liebe zum Nächsten im engen Umkreis drückten sich in St. Laurentius in vielfacher Form aus – vom ehrenamtlichen sozialem Engagement über die Seelsorge bis zu den aktiven Sternsingern oder Organisationen wie beispielsweise der Uganda- und der Indienhilfe oder der „Aktion Hoffnungsschimmer“. Kirche und Glauben setzten Kontrapunkte zu fortschreitendem Materialismus, Egoismus und einem sich polarisierenden Machtgefüge der Staaten. „Um aus der Ich-Falle herauszukommen“, sei eine Werte-Orientierung wichtig.

Die Institution Kirche brauche aber selbst auch Veränderung. „Ich setzte mich für deutliche Reformen ein“, hebt Schneider hervor. Den Rahmen, den er als Pfarrer und Dechant habe, schöpfe er aus. „Was immer möglich ist, das tue ich auch“, beteuert Schneider.