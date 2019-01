Tommy Schneller mit seiner Band ist ein Garant für bestes Entertainment, für unter die Haut und in die Beine gehenden Blues mit funkigen und souligen Elementen. Bei ihm wird jedes „normale“ Konzert zu einer wahren Bluesparty. Günther Melchers vom Sendener Kulturamt hat mit diesem sympathischen Musiker aus Osnabrück und seiner exquisiten Band am Freitag genau die passende Formation ins Foyer der Steverhalle, die als Botschafter des Blues auch Jugendliche und junge Erwachsene für eine so renommierte Reihe wie „Jazz Live“ begeistern kann.

Mit der Resonanz auf dieses außergewöhnliche Konzert kann er sicherlich mehr als nur zufrieden sein. So wurde der Abend zu einem unter die Haut gehenden Musikerlebnis, bei dem die Zeit wie im Fluge verging.

Bühne für talentierte Nachwuchspreisträgerin

Für das Publikum gab es bei gleich zu Beginn ein musikalisches Präsent der Extraklasse. Der international erfolgreiche Saxophonist, Sänger und Komponist hat nicht vergessen, dass auch er einmal vor langer Zeit „klein“ angefangen hat und sich in der Musikszene bei aller Professionalität erst durchsetzen musste. Daher hatte er für gleich fünf Konzerte Sophia Steinhaus mit ihrer Band eingeladen, die im vergangenen Jahr gleich in vier Kategorien beim Deutschen Rock und Pop Preis den ersten Platz erreicht hat und sicherlich zu den vielversprechendsten Newcomern der Szene gehört.

Tommy Schneller und Sophia Steinhaus in Senden 1/14 Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Begeistern das mehrere Generationen umfassende Publikum im Foyer der Steverhalle: Tommy Schneller und „Vorband“ Sophia Steinhaus. Foto: Axel Engels

Mit ihrer Band gewann sie außerdem in Siegen den Publikumspreis. Mit einem kompletten Set entführte die junge ausdrucksstarke Sängerin und versierte Keyboarderin das Publikum in ihre vom Gefühl durchdrungene Welt, wusste ihre Stimme über dem farbenreichen Sound ihrer gut aufeinander eingespielten Band erstrahlen zu lassen. Im Duett mit Tabea Meusch erklangen Songs wie „Cigarettes & Beer“, „Silent“, „Take me to the church“ und „Stuck“ mit wahrem Kultpotenzial, ergänzen sich beide Stimmen mit ihrer jeweiligen Klangfarbe perfekt.

Tommy Schneller „vergisst“ die Pause

Als dann aber Tommy Schneller mit seinen musikalischen Weggefährten die Bühne betrat, kannte die Begeisterung des Publikums wohl keine Grenzen mehr. Seit vergangenen Bluesnightband-Zeiten hat Tommy Schneller im gesamten Münsterland eine eingeschworene Fangemeinde, fühlte sich im engen Kontakt zum Publikum richtig wohl. Mit ungebremster Energie und Leidenschaft bot er einen Abend, bei dem wohl jeder Besucher sein persönliches Lieblingslied im abwechslungsreichen Programm finden konnte. Dabei machte ihm der Auftritt in Senden wohl so viel Spaß, dass er die angekündigte „Pause“ sogar vergaß und beide Sets ohne Unterbrechung durchspielte. Da wurde es wahrlich ein „langer“ Abend mit einem Feuerwerk mitreißender Songs, bei denen es die Besucher nicht auf ihren Stühlen hielt. Nach humoristisch eingefärbter Moderation über eine frühere Liebschaft mit seiner Putzfrau erklang der daraus entstandene „Cleaning Lady Blues“ mit aller Gefühlstiefe eines „verlassenen Mannes“, der seit diesem Zeitpunkt wieder selber das Staubtuch schwingen muss. „What did I do“, „Super Hero“ oder „Smiling For A Reason“ sowie das „Laut hör‘ ich Dich denken“ erklangen in feinstem Bläsersatz, druckvoll und gleichzeitig sehr differenziert. Der Trompeter Jens Buschenlange und der Posaunist Dieter Kuhlmann harmonierten einfach perfekt mit Tommy Schneller. Seine mit warm timbrierten Saxophonton geführten „Duelle“ mit dem Gitarristen Steffen Schöps waren ein Genuss der Extraklasse. Als die ersten Töne von „Blues For The Ladies“ erklangen, hatte Tommy Schneller die Herzen aller im Sturm erobert. Mit warm moduliertem Ton betörte er die „Ladies“ im Foyer. Solch ein mitreißendes Entertainment auf ganz hohem musikalischen Niveau erlebt man nur selten, ist dies sicherlich die „beste Reklame“ für den Blues.