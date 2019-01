Zeltparty gehört die Zukunft

„Ich will nicht verhehlen, dass die St. Johanni-Bruderschaft in der Steverhalle in der Vergangenheit viele schöne Schützenfeste gefeiert hat.“ Doch dieser Stern sei mittlerweile verblasst, stellte Vorsitzender Jörg Pohlmann auf der Generalversammlung fest. Die zog daraus die Konsequenzen: Auch nach erfolgter Sanierung werden die Schützen nicht in die Steverhalle zurückkehren. Bei nur wenigen Enthaltungen folgten die 140 anwesenden Mitglieder einer Empfehlung des Vorstandes, für die Schützenfeste in Zukunft grundsätzlich ein Zelt aufzustellen.

In der Steverhalle habe man eine „tolle“ Heimat gehabt, „keine Frage“. Auch mit viel Komfort. Doch man müsse jetzt zur Kenntnis nehmen, „dass dieser Komfort eine Größe erreicht hat, die wir eigentlich nicht mehr brauchen“, weil die Zahl der Feiernden zurückgegangen sei, wie Jörg Pohlmann die Situation beschrieb. Und es sei nicht nur einfacher, sondern auch zielführender, „ein Zelt kleiner zu bestellen, als die Steverhalle mit einem Vorhang zu trennen“. Auch von der Optik her wirke solch eine Hallenverkleinerung alles andere als stimmungsfördernd. Und auch dann seien immer noch Tische leer geblieben.

Hoher Zuspruch im Zelt

Wenn man nun dagegen ein Resümee der letztjährigen Zelt-Renaissance ziehe, „so darf man ganz nüchtern feststellen, dass der Zuspruch sehr, sehr hoch gewesen ist“. Und das „gerade bei unseren jüngeren Mitgliedern“ und auch bei vielen jungen Leuten im Umkreis. Beim Festball am Freitagabend sprach Pohlmann von einer „gigantischen“ Atmosphäre. Und vom Frühschoppen am Sonntag zeigte er sich ebenfalls begeistert: „Wir hatten lange kein Fest mehr, bei dem um 19 Uhr die Tanzfläche noch so proppenvoll war. Auch das spricht für sich“.

Vertrauen für Krälemann, Abschied von Schäfers Bei den Wahlen wurde der zweite Vorsitzende von St. Johanni, Georg Krälemann (seit 2007 im Amt), für weitere fünf Jahre bestätigt. „Ich bin froh, einen Stellvertreter zu haben, auf den man sich blind verlassen kann“, waren die Worte vom Vorsitzenden Jörg Pohlmann. Im Festkomitee weiter aktiv sind Marvin Teuber (Jungschützen) und Michael Matte.Bei den Verheirateten verzichtete Willi Schäfers dagegen auf eine weitere Dienstzeit. Er ist seit 1998 dabei gewesen und war „einer der Hyperaktiven“, so formulierte es Pohlmann, weshalb es ihm „wirklich weh tut“, auf ihn verzichten zu müssen. Die Nachfolge übernimmt der Jubiläumskönig von 2002 bei den Jungschützen, Thomas Berghoff. Die Bestätigung durch die Generalversammlung bekam Jonas Kroh als Leutnant der Jungschützen. ...

Angesichts der Altersstruktur mit einer „sehr breiten Spitze an älteren Mitgliedern“ müsse der Verein daran arbeiten, jüngere Leute zu gewinnen. Um sich angesichts dieser Herausforderung „für die Zukunft sicher aufzustellen“, ist für Pohlmann ein gewichtiges Argument pro Zelt.

Standortsuche für Festplatz ab 2021

Dieses darf auch 2019 und 2020, wie schon im letzten Jahr, neben der Steverhalle platziert werden. Wenn die Halle danach aber – nach erfolgter Sanierung – wieder zur Verfügung steht, wird das Ordnungsamt dort wegen Lärm-Emissionen kein Zelt mehr genehmigen. Im Rathaus habe man sich nun freundlicherweise bereit erklärt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um einen geeigneten Alternativstandort für die Zeit ab 2021 zu suchen, teilte der Vorsitzende mit.