Entscheidungen von Tragweite, die hatte am Sonntagnachmittag die Generalversammlung der Sendener St. Johanni Bruderschaft zu treffen, wie es Vorsitzender Jörg Pohlmann in seiner Begrüßung ankündigte. Als erstes ging es dabei um eine vom Vorstand eingebrachte Beitragserhöhung um nahezu 50 Prozent. Und der wurde ohne jegliche Diskussion bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt. Der Bekanntgabe dieses Abstimmungsergebnisses folgte Beifall der Versammlung. Die 710 Mitglieder zahlen von nun an 31 Euro im Jahr, das sind zehn Euro mehr als bisher.

Das Wort „dramatisch“, wolle er gar nicht in den Mund nehmen, erklärte Geschäftsführer Marc Brüggemann. „Aber die Zahlen sind nicht rosig.“ Schon im vergangenen Jahr hatte sein Kassenbericht mit einem Defizit abgeschlossen, und diese Deckungslücke ist 2018 nun noch deutlich größer geworden. Die Auswirkungen des Zeltes „haben wir deutlich zu spüren bekommen“. Aber von dieser Entwicklung sei man ja nun wahrlich nicht überrascht worden: „Wir wussten, dass das finanziell ein gewaltiger Kraftakt werden wird“. Und das habe man dann auch deutlich zu spüren bekommen. Ohne die große Unterstützung durch etliche Sponsoren wäre das nicht zu stemmen gewesen. „Aber wir sollten uns nicht davon abhängig machen und zukünftig auch ohne Spenden walten und handeln können“, mahnte Brüggemann. Und Pohlmann betonte im Anschluss an die Abstimmung: Ein nur kleiner Schritt hätte die Bruderschaft auf Dauer nicht weitergebracht. „Deshalb war es jetzt der große Schritt.“ Und damit sei die Finanzierung des Schützenfestes im Zelt langfristig sichergestellt.