Nach genau 139 Jahren hat das Haushaltswarengeschäft Heimann inzwischen seine Pforten geschlossen. Dieser Schritt war für den 1. Februar angekündigt worden (die WN berichteten), der Abverkauf des Sortimentes ging aber etwas schneller vonstatten als erwartet. Wenn das Ende einer langen Tradition auch als Einschnitt empfunden wird, so freut es die Betreiber und Eigentümer, dass der Einzelhandel an diesem Standort „gerettet“ wird.

Das bestätigte Rolf Heymann am Montag auf Anfrage der WN. „Dass der Einzelhandel erhalten bleibt, war uns wichtig“, schildert der Handwerksmeister, dessen Familienunternehmen 2012 einen Neubau für die Werkstatt am Messingweg bezogen hat. Aus Altersgründen zieht sich Waltraud Heymann zurück, die den Haushalts- und Metallwarenladen geführt hat. Die Ausstellung mit Fenstern, Türen und Metallbau an der Schulstraße schlägt für den Betrieb weiterhin eine Brücke in den Ortskern. Dort, in einer „idealen Lage“, wie Heymann angesichts gut frequentierter Nachbarschaft betont, werde ein Textilhändler das Ladenlokal an der Herrenstraße übernehmen. Es handele sich um ein inhabergeführtes Geschäft, das nach Senden expandieren wollte.