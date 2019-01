Die Hottenheide erreichte mit dem Eckenfest einen Höhepunkt in der fünften Jahreszeit. Und das in einer besonderen Session, denn die Narren feiern ihr 70-jähriges Bestehen und ließen es bei Lindfeld entsprechend kreativ krachen.

Am Anfang ging Gisela Hülsbusch als Seniorin Ziska in die Bütt. Danach übernahmen die „Trullatrinen“ die Tanzfläche mit ihrem schmissigen Tanz zu „Der Himmel brennt“ von Wolfgang Petry. Dirk Hülsbusch, zugleich Conférencier, und Christina Klaas hatten alias Horst und Christel die Lacher auf ihrer Seite. Später marschierten die Dansmüskes in den Saal und beeindruckten das Publikum. Die „Alkoholgruppe mit Tanzproblem“ sorgte für Stimmung mit ihrer Schuhplattler-Nummer auf Bierkästen. Natürlich in bayrischer Tracht. Schließlich wurden auch ehemalige Prinzen und Funkenmariechen geehrt. So zum Beispiel Anni Niehues, die vor 60 Jahren mit Heinrich Koch auf dem Prinzenwagen war. Damals wurde dieser noch von Pferden gezogen. Außerdem wurde Josef Hutters, der vor 50 Jahren mit Hannelore Huesemann auf dem Thron saß, ausgezeichnet. Zudem wurde André Brüse, der vor 25 Jahren mit Andrea Eickenbusch als Oberhaupt fungierte, geehrt.

Ein Highlight waren die Hottenheider Stars und Sternchen mit ihrem Sketch „Klares für Rares“. Hier ging es, anders als in der bekannten Fernsehsendung, nicht um Geld, sondern um „Pinnchen“.