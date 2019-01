Jessica Klostermann liebt das Landleben – als Mensch und als Unternehmerin. Deshalb sieht sie in Senden auch eine Perspektive, sich als Textilhändlerin einen Markt zu erobern. Die 32-Jährige eröffnet ihr Geschäft „Instyle Fashion“ im ehemaligen Ladenlokal von Heimann an der Herrenstraße. Statt Haushaltswaren sind dort coole Outfits einiger Marken-Labels zu finden. Allein die Nachricht in der WN-Lokalausgabe, dass der Einzelhandel an diesem prominenten Standort erhalten bleibt, traf auf ein reges Echo.

Klarer Tenor: In Gesprächen und in der größten Sendener Facebook-Gruppe wird die Freude darüber geäußert, dass der Ortskern mit einem weiteren Geschäft an dieser Stelle neue Impulse bekommt, statt dass Büros oder Praxen auf ein Ladenlokal folgen. „Viel Erfolg und gute Geschäfte“, wünschen die Sendener der Unternehmerin aus der Nachbarkommune.

Dass es in Teilen des Handels in Senden bröckelt, weiß Klostermann. Sie kenne, die Unkentöne. Lässt sich davon aber nicht beirren. Für sie ist Senden – im Vergleich zu Nordkirchen – bereits eine größere Kommune. Einwohnerzahl und Kaufkraft reichen, um sich als Einzelhändlerin zu behaupten, lautet die Einschätzung von Klostermann, die vor ihrer Entscheidung den Mark in Senden erforscht habe und auf zwei Kanäle setzt – neben dem stationären Handel auch auf einen professionell aufgezogenen Onlineshop. Wer möchte, kann auf der Homepage shoppen und im Laden abholen.

Mit ihrem Instyle-Geschäft besetze sie ein mittleres preisliches Segment und biete Kleidung und Accessoires für jedes Alter, schildert die 32-Jährige. Die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hat und die Textil-Branche kennt: Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat bereits mehrere Filialen geführt, im Einkauf gearbeitet und vor knapp drei Jahren in Nordkirchen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. „Das war immer mein Traum.“ An ihrem heimatlichen Stammsitz hat sie das Ladenlokal bereits gewechselt, um sich vergrößern zu können.

Weshalb sie den überschaubaren Orten den Vorzug vor der Großstadt gibt: Sie pflege den Kontakt zu den Kunden, von denen viele Stammkunden seien. „Das mag ich und das wird auch wertgeschätzt“, resümiert die Händlerin.

Um die Bindung zu den Kunden zu stärken, will Klostermann, wie in Nordkirchen Events und Aktionen anbieten wie Modenschauen, „Freundinnen-“ oder „Shopping-Queen“-Abende.

Bis zur Neueröffnung nach einer Umgestaltung ist es noch etwas hin: Am 4. Mai sollen die Korken zur Einweihung knallen.

Auch aus Sicht des Gewerbevereins Senden ist es eine gute Nachricht, dass ein weiterer Profi als inhabergeführtes Geschäft die Einzelhandelslandschaft verstärkt: „Das ist genau das, was Senden braucht.“ Erkennbar werde auch, dass dem Ortskern noch einiges Potenzial als Handelsplatz zugetraut wird.