„Gut Ding will Weile haben“ heißt es zurzeit noch mit Blick auf die geplanten Bauvorhaben von Aldi und Lidl in Senden. Bereits im Frühjahr 2018 hatten beide Discounter ihre geplanten Modernisierungs- und Erweiterungsabsichten öffentlich vorgestellt. Nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung ist mit dem Abriss des Aldi-Marktes und dem sich anschließenden Neubau jedoch erst Ende 2019/Anfang 2020 zu rechnen, ergab eine WN-Anfrage. Die Erweiterung des Lidl-Marktes dürfte frühestens im Lauf des Jahres 2020 beginnen.

„Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass die Genehmigung des Flächennutzungsplanes für den Aldi-Markt spätestens Ende Februar vorliegt“, berichtet Carsten Busche. Daran anknüpfend könne der zugehörige Bebauungsplan „Versorgungszentrum-Grete-Schött-Ring“ bekannt gemacht werden, erläutert der Sachgebietsleiter der Sendener Bauverwaltung. Somit wäre ab der Veröffentlichung der Bauleitpläne im Amtsblatt die planungsrechtliche Voraussetzung für den Aldi-Neubau formal umgesetzt. Auf dieser Grundlage könne der Bauherr beim Kreis eine Baugenehmigung beantragen.

„Einen Terminplan gibt es noch nicht“, räumt Claus Martin von der Aldi-Immobilienverwaltung auf Anfrage ein. Das Projekt lasse sich mit einer Bauzeit von circa sechs Monaten realisieren. Geplant sei unter anderem eine Vergrößerung der Verkaufsfläche von derzeit 830 auf 1099 Quadratmeter. Im Neubau an gewohnter Stelle am „Grete-Schött-Ring“ seien – anderes als jetzt – ein separater Pfandraum für die Leergutabgabe sowie ein offener Backbereich vorgesehen. Darüber hinaus soll das Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, um die Filiale nachhaltig mit Strom zu versorgen. „Mit einer modernen CO-Integralanlage sparen wir Heizenergie, indem wir die Abwärme nutzen und tragen so zur konsequenten Ressourcenschonung bei“, führt Martin aus.

Auch Mitbewerber Lidl plant eine Modernisierung. Bei der Pressestelle des Discounters war aktuell noch nichts Näheres zum Planungsstand zu erfahren. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Verfahren zum Flächennutzungs- und Bebauungsplan des Areals an der Bulderner Straße bis Ende 2019/Anfang 2020 laufen. Wann es weiter geht, hänge auch von den erforderlichen Gutachten und der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ab. Lidl möchte den Markt durch einen 200 Quadratmeter großen Anbau auf 1250 Quadratmeter vergrößern.