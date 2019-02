Der Verein Schloss Senden lädt mit Unterstützung der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, alle Hobbygärtner und Gartenfachleute zum sogenannten „Kleinen Parkpflegeseminar“ am 16. Februar (Samstag) in den Schlosspark ein. Gemeinsam soll das Areal für die kommende Saison und die zu erwartenden Besucher hergerichtet werden. Zum langfristigen Erhalt der Gartenräume müssen allerdings diverse Gehölze gefällt und gerodet werden, teilt der Verein Schloss Senden mit. Wer tatkräftig mithelfen möchte, ist – nach vorheriger Anmeldung – bei der Aktion willkommen.

Gegen 9 Uhr gibt ein Rundgang zu den „Baustellen“ einen Überblick über die fälligen Arbeiten im Park, die anschließend bis gegen 16.30 Uhr umgesetzt werden sollen. Die Helfer werden zur Mittags- und Kaffeezeit mit Speisen und Getränken versorgt. Nach einem abschließenden Rundgang und einer Besichtigung der geleisteten Arbeiten, sind alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Ausklang am Lagerfeuer eingeladen.

Der Verein Schloss Senden bittet die Helfer darum, private Gartengeräte wie Handscheren, Astscheren, Gartensägen, Handbeile und Spaten selbst mitzubringen. Fehlendes wird durch den Bauhof Senden zur Verfügung gestellt. Ausdrücklich ist auch die Teilnahme von Kettensägenführern erwünscht.

Bereits im Februar 2018 hatten sich rund 60 ehrenamtliche Helfer für den Park von Schloss Senden tatkräftig ins Zeug gelegt. Das Areal wurde nach historischem Vorbild hergerichtet. Schon ein Jahr zuvor waren rund 20 FSJler der Jugendbauhütte auf dem Areal im Einsatz und hatten den Boden für die weiteren Pflegemaßnahmen bereitet.