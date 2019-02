Schlussstrich nach 139 Jahren

Konstanz ist eine Konstante in der Familie Heymann. Doch die Kontinuität endet gerade in einem Punkt. Nach 139 Jahren wurde das Kapitel Einzelhandel geschlossen. Am 1. Februar 1880 war der Betrieb des Haushaltswaren-Geschäftes an der Herrenstraße begonnen worden. Die beiden Standbeine, Handwerksbetrieb und Handel, gehörten schon damals bei Familie Heimann zusammen. Rolf und Waltraud Heymann räumen ein, dass der Verzicht auf das Ladenlokal eine Zäsur bedeutet. Aber diesen Schritt gehen sie „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“.

Altersgründe geben den Ausschlag

Altersgründe geben dafür den Ausschlag. Waltraud Heymann, die den Laden führte, hat das Rentenalter erreicht. Ihr Mann Rolf Heymann leitet ebenfalls bereits den allmählichen Rückzug aus dem Handwerksbetrieb ein, der 20 Mitarbeiter beschäftigt.

Die nächste Generation, Sohn Michael Heymann (Metallbaumeister und Techniker) sowie Stephanie Heymann (Betriebswirtin), gehört längst der Firmenleitung an. Ihre Arbeitsstätte, die vergrößerte Werkstatt, war 2012 an den Messingweg verlegt worden.

Das Ladenlokal an der Herrenstraße übernahm somit auch die Funktion, eine Brücke vom Gewerbegebiet Süd in den Ortskern zu schlagen. Viele Stammkunden, die überwiegend noch einen Sinn für Qualität gehabt hätten, hielten bis zuletzt die Treue. Dennoch sei der Wandel im Handel auch in dem Metallwarenladen zu spüren gewesen. „Wir merkten schon, dass es schwieriger wurde“, resümiert Waltraud Heymann. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat zuerst noch mit Hilde Heymann, der Mutter von Rolf Heymann, den Laden betreut.

Die Familie muss zusammenstehen

Nicht immer waren die Zeiten einfach, in denen die Familie zusammenstehen musste. Im Zweiten Weltkrieg wurde Bernhard Heimann, der Großvater von Rolf Heymann, zum Arbeitsdienst herangezogen, bei dem er 1943 tödlich verunglückte, als er zwischen Eisenbahnpuffer geriet. Hubert Heimann, Vater des jetzigen Firmeninhabers, eröffnete nach Kriegsdienst, Gefangenschaft und Meisterprüfung 1949 wieder die Werkstatt. Doch schon 1969 starb Hubert Heimann, Ehefrau Hilde Heimann musste die Belastung von Familie, Betrieb und Laden mit dem Mitarbeiter A. Abram schultern. Was ihr erfolgreich gelang, wie Rolf Heymann bewundert, der 1979, mit 24 Jahren, den „Meister“ baute und den Betrieb übernahm.

Dieses Foto aus dem Jahr 1912 vermittelt Firmen- und Ortsgeschichte. Foto: privat

Das Gebäude an der Herrenstraße wurde in den 1960er Jahren umgestaltet. Die Werkstätten an der Schulstraße – inzwischen von der Edith-Stein-Schule genutzt – kamen ebenfalls in dieser Phase hinzu.

Schmiede noch älter als der Handel

Während sich die Anfänge des Metallwarenladens durch eine Rechnung des Sendener Kaufhauses Klostermann rekapitulieren lassen, bleibt offen, wie weit die Anfänge der Handwerks-Geschichte der Familie Heimann (in deren Namen sich wohl durch einen Standesamtfehler ein „y“ schmuggelte) zurückliegt. Die Schmiede, die im selben Gebäude wie der Laden untergebracht war, stellte jedenfalls längst Ackergerät, Tore, Scharniere und Schlösser her, als der Handel aufgenommen wurde.

Ein Foto aus dem Jahr 1912 offenbart sowohl Firmen- als auch Ortsgeschichte. Denn vor dem Haus liegen Egge und Ruderboot, in voller Uniform ist Polizist Wilhelm Schlüter zu sehen, während Rudolf Heimann und Gustav Wolters in der Tür lehnen. Die Fassade zieren schmiedeeiserne Blumen, die bis heute einen Ehrenplatz erhalten haben: Sie finden sich ebenso wie die Initialen der Tür auf der Terrasse des heutigen Wohnhauses. Wo sie ungebrochene Kontinuität verkörpern.

Und auch dem Einzelhandel ist Konstanz beschieden, da im ehemaligen Heimann-Ladenlokal künftig Mode statt Metallwaren angeboten wird.