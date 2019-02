Klaus Becker ist ein gern gesehener Gast in Senden. Denn alle Jahre wieder beschert der Sportabzeichenbeauftragte des Kreissportbundes kleine und große Athleten mit Gold, Silber und Bronze. Gemeinsam mit Dagmar Schemschat vom ASV Senden überreichte er am Freitagabend die Abzeichen sowie die entsprechenden Urkunden des Sportabzeichens 2018 an die erfolgreichen Absolventen.

Mit 147 Abzeichen lag die Zahl der Ehrennadeln auf dem gleichen, hohen Niveau wie in den Vorjahren: 2017 waren es 160. 2016 gab es 138 Absolventen. Wahrscheinlich aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse erschien zur Überreichung der Sportabzeichen jedoch nur ein Bruchteil der Aktiven: Bei den Jugendlichen waren es nur fünf der 30 Absolventen, bei der anschließenden Ehrung der Erwachsenen waren es kapp 30 von 108.

Insgesamt gab es zehn Bronzeabzeichen, 32 Silbernadeln und 105 Auszeichnungen in Gold zu verleihen. Darunter waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Jubilare: So erfüllten Ira und Markus Tebroke, Rita Soppenberg-Nießing, Tobias Hölscher und Michael Kemper die Anforderungen des Fitness-Tests bereits zum zehnten Mal, Anke und Johannes Rebstadt sowie Klaus Arlt zum 15. Mal, Richard Huget zum 20. Mal und Hildegard Vorspohl zum 25. Mal. Herbert Zicklam mit 30 und Gerhard Heukamp mit 45 Wiederholungen erhielten zusätzlich die Ehrengabe des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Spitzenreiter mit 48 Wiederholungen ist Willi Schäfers .

Dass in Senden die Jugendlichen nur einen geringen Anteil an den Sportabzeichen auf Vereinsebene ausmachen, liegt vor allem daran, dass sich auch alle Sendener Schulen am Sportabzeichen beteiligen, hieß es am Freitagabend.

Insgesamt sei die Resonanz auf das Sportabzeichen im Kreis Coesfeld sehr hoch, berichtete Becker. In den vergangenen elf Jahren war der Kreis Spitzenreiter im Landesvergleich. So errangen im Jahr 2017 von den rund 220 000 Einwohnern des Kreises 8330 das Sportabzeichen. Zum Vergleich: In Gelsenkirchen mit 260 000 Einwohnern waren es insgesamt 247.