Bösensell hat ein neues Prinzenpaar: Oliver I. (Schulte-Sienbeck) und Samira I. (Riekenberg) führen die Jecken durch die aktuelle Session. Nach der vergangenen „prinzlosen“ fünften Jahreszeit ist der K.E.B. nun voller Vorfreude auf die kommenden tollen Tage.

„Olli“, wie der neue Prinz zumeist genannt wird, ist seit 2002 im Karneval aktiv. Der 40-Jährige war zunächst bei den Schlossgeistern in Münster im Männerballett. 2007 zog er mit seiner Familie nach Bösensell. Von 2008 bis 2012 tanzte er im örtlichen Männerballett, bei „Die milden Kerle“. Olli bezeichnet sich selbst als „Sportinvaliden“ und hat sich nun auf das Ehrenamt verlegt, er ist Geschäftsführer des SV Bösensell. Dem Dart-Sport ist der Geschäftsführer einer mittelständischen Immobilienverwaltung dennoch treu geblieben.

An seiner Seite regiert Samira I.. Befreundet sind sie seit vielen Jahren. Die 36-Jährige tanzt beispielsweise bei den „Kalinen“, die von „Ollis“ Frau Karen trainiert werden. Die „Karnevalsnovizin“ lebt mit ihrer Familie seit 2012 in Bösensell. An der Fachhochschule in Münster studiert sie BWL. Oliver I. und Samira I. sind das 58. Prinzenpaar in Bösensell.

„Wir sind kein Karnevalsverein, sondern Karnevalsfreunde“, hieß es am Samstagabend bei der Bekanntgabe der neuen närrischen Oberhäupter. Ihre Vorgänger waren vor zwei Jahren Thomas und Daniela Reichert. „Wir freuen uns, wenn sich weitere Karnevalsfreunde uns anschließen, um diese Tradition fortzuführen“, so Michael Kunkel vom Elferrat.

In dieser Session feiert der K.E.B. den Weiberfastnachtsabend am 28. Februar gemeinsam in der Gaststätte „Le Staggioni“. Um 19.11 Uhr öffnet der Wirt die Türen. Zwei Tage später, am 2. März, besucht das Prinzenpaar nachmittags den Kinderkarneval. Abends findet das „KoLa-Kappen-Fest“ statt. Um 19.30 Uhr geht es bei „Temme“ los. Das ist ein Fest von Bösensellern für Bösenseller. Auf diesen Abend und das Feiern mit dem Dorf freuen sich Oliver I. und Samira I..