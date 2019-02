Gaudi mit schwebende Dansmüskes

Ein stimmungsvolles Eckenfest mit einem gemischten Publikum von U 20 bis Ü 70 sowie kurzweiliger Moderation durch Roland Wieging und Cornelius Halsbenning erlebten die Hörster Narren in der Gaststätte Lindfeld. Doch zunächst hieß es: Ehre, wem Ehre gebührt. Und so zeichnete wurden Phillip Lindfeld und Anneliese Wiedeier (Prinzenpaar vor 50 Jahren) von Eckenchef Markus Kegel mit Blumen und einem Jallermann-Orden der Aktion „Götterfunken“ ausgezeichnet.

Ordentlich Schwung brachten sogleich die Trullatrinen mit ihren Showtänzen in den Saal. Ihnen folgte Frauke Weiden als „Blauer Engel“ – wobei „blau“ nicht als Farbe zu verstehen ist. . . Eine richtig flotte Sohle legten in gewohnt gekonnter Manier die Dansmüskes der sechsten Generation aufs Parkett, bevor die „Hörster Häschen (Anna Vorspohl, Cara Hölscher und Monika Schulz ) mit einer amüsanten Radiosendung in die Bütt stiegen.

Hörster Narren feiern Eckenfest 1/35 Bestens aufgelegt feierten die Jecken der Horst ihr Eckenfest mit Bütt, Tanz und Musik. Foto: Stephan Overbeck

Für ein besonderes Highlight des Abends sorgte die Tanzgarde „De Dansmüskes“ der „nullten Generation“: Frauke Weiden, Marita Hibbe, Laura Hibbe, Gudrun Blankenburg, Bettina Kriegeskotte und Monika Schulz. Die Damen muss es schon gegeben haben, bevor die aktuelle Tanzgarde gegründet wurde. An das genaue Gründungsjahr konnten sich die inzwischen „hochbetagten“ Damen, wohl ob ihres eigenen Alters, nicht mehr so genau erinnern. Aber auch als Dansmüskes im knackigen Alter legten sie noch eine flotte Sohle aufs Parkett und glänzten zum Song aus dem Film „Dirty Dancing“ sogar mit einer Hebefigur. Allerdings musste nach diesem Kraftakt eine der Damen kurzzeitig wiederbelebt werden. . .

Strapaziert wurden die Lachmuskeln des Publikums aber auch bei der Bütt „Die Urlaubsreise“ von Sebastian Kugel und beim Bierkastentanz der „Jungs von der Ecke“ (Marius und Benne Feldhaus, Henric Speckmann), Björn Hülsbusch und Luis Brother).