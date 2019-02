Ausnahmetalente übertreffen noch die Erwartungen

Einen exquisiteren Start in das Jahr für die renommierte Konzertreihe hätte man sich als Liebhaber feinster Kammermusik nicht wünschen können. Mit dem Duo Manuel und Rafael Lipstein kamen zwei Ausnahmekünstler ins Sendener Rathaus, die mit ihrem Spiel die hohen Erwartungen wohl noch übertrafen. Die Brüder stammen aus einer hoch musikalischen Familie.

Ihr Vater Leopold Lipstein ist ein international erfolgreicher Pianist, der schon als Wunderkind ganz Südamerika bereiste. Er war auch der erste Lehrer von Rafael Lipstein, der an der Musikhochschule in Köln und dem berühmten Mozarteum in Salzburg seine künstlerischen Qualitäten weiterentwickeln konnte. Zahlreiche internationale Erfolge hat dieser sympathische Musiker aufzuweisen. Sein Bruder Manuel Lipstein kann auf einen ebenso glänzenden Werdegang zurückblicken, studiert in Köln bei Prof. Maria Klingel und seine Konzertreisen führten ihn schon nach Japan, China, Italien. In der Elbphilharmonie Hamburg war das Publikum ganz begeistert von seinem überaus kultiviertem Spiel. Als Komponist ist er mehrfach mit dem Bundespreis ausgezeichnet worden.

Diese beiden Musiker im Duo zu erleben war schon ein Musikgenuss der Extraklasse. Da stimmte der musikalische Dialog bis ins kleinste Detail, konnten sie sich ganz auf den Inhalt jenseits des reinen Notentextes konzentrieren.

Dies spürte man sofort bei der „Sonate Nr. 5 op. 102,2 für Klavier und Violoncello“, einem Meisterwerk aus der Feder Ludwig van Beethovens für diese Instrumentenkombination. Mit welcher Bravour sie den ersten Satz spielten, war schon bemerkenswert. Aber bei aller Virtuosität verfügen sie über ein ganz ausgeprägtes Gefühl für Melodieführung und klangliche Differenzierung. Dies zeigten sie in dem langsamen Satz, der sehr lyrisch und ausdrucksstark sicherlich einer der Höhepunkte des Konzertes war. Lebendigkeit und Spielfreude durchdrang den Finalsatz, an dessen Schwierigkeiten so manches Duo scheitert. Mit einer Transkription der „Märchenbilder für Klavier und Viola op. 113“ von Robert Schumann zeigten sie, dass solche Bearbeitungen für das Violoncello manchmal sogar „passender“ erklingen können als die Fassung für Viola. Mit ihrer Interpretation luden sie das Publikum zum Träumen ein, erzählten gleichsam vier Geschichten mit großer Intimität und Melancholie. Das war schon ganz große Kunst, was diese beiden Musiker präsentierten.

Genauso anspruchsvoll ging es nach der Pause weiter. Da erlebte man Manuel Lipstein als Komponisten seines fünfteiligen Werkes „Fallen leaves“. Wenn moderne Werke so innig und gefühlvoll ihren Glanz erreichen, dann finden sie auch immer ein verständiges Publikum. Mit der großen „Sonate F-Dur op. 6 für Violoncello und Klavier“ von Richard Strauss ging es nach dem Ausflug in die Moderne in ganz andere musikalische Welten. Hoch dramatisch und brillant gestalteten sie diese Sonate, wobei die Transparenz ihres Spieles bis ins kleinste Detail bestach. Ihre Virtuosität wussten sie gekonnt in den Dienste der Musik zu stellen bei einem stilistisch einfach adäquaten Spiel. Mit einer eigens von dem Duo erstellten Transkription der „Three Preludes for piano“ von George Gershwin endete ein Konzert, das man so schnell nicht vergisst.