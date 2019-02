Alle Landfrauen aus Senden und Bösensell sind zu diesen Terminen wieder eingeladen: 8. Februar (Freitag) um 19 Uhr Nachtwächterrundgang; 28. Februar (Donnerstag) ab 15.30 Uhr Altweiberfeier bei Brüse/Gosselmann; 13. März (Mittwoch) Domführung in Münster, Abfahrt um 13.20 Uhr am Park and Ride-Platz Bösensell; 14. März (Donnerstag) um 19.30 Uhr Vortrag von Heinrich Foschepoth über das Thema „Kommunalpolitik – Wie geht das?“ im Rathaus; 21. und 28 März (Donnerstag) ab 19 Uhr gemeinsames Kochen in Küche des Joseph-Haydn-Gymnasiums mit Kathrin Albers vom Kochstudio Losemann; 27. April (Samstag) um 16 Uhr treffen auf dem Hof Holle in Bösensell zum Straßenboßeln 17. Mai (Freitag) Tour zum Kletterwald Haltern, Treffen ist um 16 Uhr an der Steverhalle; 19. Juni ab 19:30 Uhr Feierabendklön im „Journal“.