Der Vorstand der Senioren Union befasste sich am Montag im „Journal“ bei seiner Sitzung unter anderem mit der Busverbindung von und nach Senden. Grundlage war der WN-Bericht vom 31. Januar („Hauptschlagader des Verkehrs wird abgebunden“). Für die Senioren Union steht außer Frage, dass die Bauarbeiten an der Gartenstraße ohne Alternative sind und daher der Verkehr Beeinträchtigungen erfährt. „Große Sorge“ bereitet dem Vorstand jedoch der Hinweis, wonach die Busverbindung von und zum Busbahnhof gravierend eingeschränkt wird – und das über viele Monate.

So heißt es in der in den WN veröffentlichten Pressemitteilung der Gemeinde, „dass die S 90 und S 92 den Busbahnhof nicht mehr anfahren werden“. Eine Rückfrage des zweiten Vorsitzenden der Senioren Union, Werner Hohmann, bei der Gemeinde ergab, dass nach jetzigem Planungsstand nur noch in Senden endende Busse zum Busbahnhof fahren werden. „Wo bleiben die vielen Pendler, vor allem aber, wo bleiben Senioren und gehbehinderte Menschen, die bisher zum Busbahnhof fahren konnten, um von dort die Buslinien zu nutzen?“, fragt sich die Senioren Union der CDU. Ersatzhaltestellen an der B 235 kann sie gerade für ältere und behinderte Menschen wenig abgewinnen, zumal diese stark befahrene Bundesstraße schon so einen Gefahrenherd darstellt.

Die Senioren Union hält es für notwendig, dass bei den noch laufenden Gesprächen der Gemeinde mit dem RVM Lösungen gefunden werden, die den Busbahnhof wenigstens einmal stündlich anfahren lassen, um dem genannten Personenkreis gerecht zu werden. Da es sich hier um eine sehr langfristige Ersatzlösung handelt, ist nach SU-Vorstandsmeinung jede nur erdenkliche Variante zu berücksichtigen. Natürlich unterliegen die Busverbindungen in Richtung Münster und Lüdinghausen einer notwendigen Taktung. Dies dürfte in diesem Extremfall kein Hindernis für eine bürgerfreundliche Lösung sein, fordert die Senioren Union in ihrer Pressemitteilung.