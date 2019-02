Freundschaften muss man pflegen. Die deutsch-französische Freundschaft steht in jedem Jahr am Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages im Fokus der Öffentlichkeit. Es ist schon eine Tradition, dass an diesem Tag Aktivitäten wie ein Internetteamwettbewerb für Schüler angeboten wird. In diesem Jahr haben wieder zwei Gruppen des Joseph-Haydn-Gymnasiums daran teilgenommen, teilt die Schule mit. Hieß dieser Wettbewerb in den vergangenen Jahren nur Internetwettbewerb, so ist in diesem Jahr noch der Gedanke des „Teams“ hinzugekommen.

Ein kleines Detail, das aber für diesen Tag Symbolcharakter hat, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Deutschland und Frankreich als Team und die zu lösenden Aufgaben müssen ebenfalls gemeinsam gelöst werden. Fünf Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, die mit großer Begeisterung seit Beginn dieses Schuljahres Französisch lernen, stellten sich dieser Herausforderung. Hannah Becker, Jana Jacobi, Amelie Rother, Leonard Schläger und Anna Schmidt errungen den dritten Platz und setzten sich gegen weit über 6000 Teilnehmer durch. „Am 12. Juni fahren die fünf nach Düsseldorf, wo im Landtag die Preisverleihung stattfinden wird“, kündigt Französischlehrerin Theresia Espelage Weiß, die den Wettbewerb am JHG begleitete.