Das Spektrum der Sparten und Firmen war breit: Ob Kreyenborg (Senden), Alexianer, Spedition Geuer, Tierarzneimittel Livisto, Witte (Albachten) oder die Drogeriekette Rossmann, was diese Unternehmen verbindet, ist, dass sie um Nachwuchs buhlen müssen. „Der Fachkräftemangel ist bei uns angekommen“, räumt Sandra Deckert (Witte) ein, zumindest bei manchen Berufen seien Ausbildungsplätze für dieses Jahr noch offen. „Man merkt, dass es nicht mehr so easy ist“, bestätigt Carolin Lampe (Livisto). Sie sieht in „Start-Event“ eine Win-Win-Situation für Firmen wie Schüler.