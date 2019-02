Feierstimmung herrschte am Mittwochnachmittag im „Treffpunkt“. Und obendrein freute sich das neunköpfige Betreuerinnen-Team beim Jubiläum „50 Jahre Seniorenstube Senden“ über ein volles Haus. Neben einigen Ehrengästen fanden sich insbesondere viele treue „Dauergäste“ in dem Saal an der Münsterstraße ein. Unter ihnen auch Hannelore Frerichmann. „Nur wenn Schnee liegt kann ich nicht kommen. Dafür hab‘ ich mir nen Krankenschein ausfüllen lassen“, scherzt die Sendenerin. Warum sie regelmäßiger Gast ist, fügt die 90-Jährige sogleich hinzu: „Es ist bequem und lecker – und die Damen geben sich viel Mühe.“

Teamsprecherin Maria Gaszek kennt mindestens noch ein weiteres wichtiges Argument, das für die Seniorenstube spricht: „Kaffee mit Kuchen oder Schnittchen kostet bei uns nur 1,50 Euro. Das können sich auch Senioren mit kleiner Rente leisten. Hier ist jeder willkommen. Das ist uns wichtig.“

Die ehrenamtlichen Helferinnen kümmern sich nicht nur um die Bewirtung der Gäste und die Organisation der Nachmittag, die mittwochs von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Zum Jubiläum überraschten sie mit einer „kessen Sohle“, einer Choreographie zum Lied „Café au Lait“. Für Live-Musik sorgten dann die „Senden Girls“, das seit Jahren bewährte Gitarren-Trio Brigitte Klieve, Mathilde Puls und Gisela Laschzok. Kaffee und Kuchen wurden zwischenzeitlich nie knapp, darum kümmerten sich mit flinken Füßen Fenni Rettberg, Maria Wienhölter, Edith Sachse, Lisa Hues, Angelika Klieve, Rita Uhlenbrock, Irmtraud Kitzig, Marianne Redlich und Maria Gaszek.

Die heutige Seniorenstube wurde 1969 durch die Frauengemeinschaft St. Laurentius mit Unterstützung der katholischen Kirchengemeinde und der Gemeinde Senden gegründet. „Sie war die erste Einrichtung ihrer Art im ehemaligen Kreis Lüdinghausen“, gab Gaszek im WN-Gespräch einen Einblick in die Geschichte. Zu den Frauen der ersten Stunde gehörten Änne Nutt, in deren Händen auch die Leitung der Altenstube bis 1979 lag, Gertrud Prinz und Änne Wagner sowie deren Tochter Toni.

Die regelmäßigen Nachmittage und Feiern fanden zunächst in verschiedenen Räumlichkeiten statt: Zunächst in der heutigen Eisdiele Venezia, dann im Sitzungssaal der früheren Gemeindeverwaltung. Als dieser zu klein wurde, nutzte man Räume der ehemaligen Marienschule (heute Edith-Stein-Schule) und der Realschule.

Anfang 1984 wurde der Traum von eigenen Räumen im „Treffpunkt“ an der Münsterstraße verwirklicht. „Aber weil wir nicht alt, sondern Senioren sind, war es an der Zeit, den Namen von Altenstube in Seniorenstube zu ändern“, berichtet Gaszek. Zum Jubiläum begrüßte sie am Mittwoch übrigens auch einige ehemalige Mitglieder des Betreuerinnen-Teams: Marianne Rieger, Lotte Scholz, Marianne Gniffke, Hedwig Uhlenbrock, Eva Brüning, Luzie Häger, Gertrud Große Schute und Elisabeth Gerding.