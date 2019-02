Ein Fahrmanöver mit Folgen: Beim Linksabbiegen von der A 43 in Richtung Autohof kippte ein Anhänger eines Tiertransporters am Mittwoch gegen 9.40 Uhr um. Er durchbrach die Leitplanke und landete in der steilen Böschung. Mit 81 Schweinen „an Bord“. Es dauerte eine ganze Weile und erforderte eine generalstabsmäßige Planung, bis das Borstenvieh aus dem havarierten Hänger befreit und dieser geborgen werden konnte. Die Auswirkungen für den Verkehr waren erheblich.

Sowohl die Abfahrt Senden von der A 43 als auch die L 550 sowie die B 235 wurden von etwa 10.30 bis circa 15.30 Uhr gesperrt. Von Bösensell aus war die Autobahn nicht erreichbar, von Senden aus war die Unfallstelle kurz nach der Auffahrt auf die Autobahn abgeriegelt worden.

Unfall mit Viehtransporter in Bösensell 1/31 Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Veterinäre: Anhänger von Viehtransporter kippt mit Schweinen über die Leitplanke in die Böschung. Foto: di

Die Löschzüge Bösensell und Senden rückten mit 16 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus. Unterstützung leisteten auch Vertreter der Viehtransport-Firma sowie befreundete Unternehmen. Um die Kameraden nicht zu gefährden, wurde der Hänger in der Böschung zunächst per Winde und Stahlseil vom Rüstwagen aus fixiert. „Der Eigenschutz hat Vorrang“, betonte Gebhard Temme, stellvertretender Wehrführer und Einsatzleiter. Er war mit einer fünfköpfigen Truppe aus Bösensell ausgerückt und hatte sowohl weiteres Personal als auch Equipment angefordert. Mit Know-how und eigenem Gerät – vom Ackerschlepper bis Radlader – unterstützten die Landwirte Uli Holle, Michael Raestrup und Christian Söbke, die dem Löschzug Bösensell angehören, den Abtransport der Schweine, auf die ein Ersatz-Lkw wartete. Um die kreischenden Vierbeiner zu befreien, wurde nicht nur die Luke geöffnet, sondern auch der Aufbau des Hängers aufgeschnitten. 62 Tiere hatten den Unfall überlebt, acht Schweine mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden, elf von ihnen verendeten beim Umkippen des Hängers.

Was dazu geführt hat, wird noch geprüft, so die Polizei. Am Unfallort sagte ihr Sprecher Rolf Werenbeck-Ueding, dass sowohl die Verteilung der Ladung (nur im Hänger) und das Tempo eine Rolle spielen könnten.

Der 42-Jährige Mann aus Selm am Steuer des Tiertransporters blieb unverletzt. Zwei 60-Tonner-Tele­skopkräne waren nötig, um den Hänger aus der Böschung zu fischen. Was aber flott gelang. „Das ist Routine“, sagte Christoph Greving.