Sprachbarriere regt zum Mithören  und Mitfühlen an

Samtweich wie Honig verschmilzt Ernest Onus Stimme mit den Beats der Trommeln, und in einer Gratwanderung zwischen einlullend und belebend füllen die Klänge die Kirchenkuppel mit dem Spirit Nigerias. „Ich konnte Afrika spüren“, bringt Marianne Wieland , Vorsitzende der KFD St. Laurentius, die übersprühenden Emotionen beim internationalen Gottesdienst in der Pfarrkirche auf den Punkt. Denn Pfarrer Henry Okeke zelebrierte am Dienstag einen Gottesdienst in seiner nigerianischen Muttersprache Igbo.

Und nicht nur dieser ganz besondere Ausdruck des Glaubens, sondern auch die musikalische Untermalung des Bösenseller Küsters Ernest Onu mit traditionellen Trommeln – „Igba“ in der nigerianischen Sprache – und Xylophon zauberten allen Gottesdienstbesuchern ein Lächeln auf die Lippen. Leidenschaft, Lebenslust und Gemeinschaftsgefühl versprühten die Musiker Atta und Michael Ubing aus Ghana und die Nigerianer Austin Chimwuba und Ernest Onu besonders mit der Eigenkomposition „Kwenu Udo!“ – „Sag ja zu Frieden!“.

„ Ich konnte Afrika spüren. Ich konnte Afrika spüren. “ Marianne Wieland, KFD St. Laurentius

Eine Premiere in den jahrhundertealten Gemäuern der katholischen Kirche war der afrikanische Gottesdienst wohl und ohne Zweifel auch ein Perspektivwechsel für die Gäste von der Frauengemeinschaft, die den Anstoß für die afrikanische Messe in Anlehnung an das bischöflich angeordnete Motto „Kulturwandel als Beitrag zur Integration“ gab. Wie es ist, kein einziges Wort einer Sprache zu verstehen, ist schließlich eine Erfahrung, die der Mehrheit der Besucher in den fast bis auf den letzten Platz besetzten Kirchenbänken unbekannt war - und die auch zu einem gewissen Maß an Demut führte. „Wenn man die Sprache nicht versteht, lohnt es sich umso mehr, hinzuhören und mitzufühlen“, betonte Marianne Wieland.

Auch der Emotionalität und Spiritualität der Feier tat die Sprachbarriere keinen Abbruch – ganz im Gegenteil sogar: Mit Mimik und Gestik und ganz besonders mit eindringlichem Blick und leuchtenden Augen fesselte Pfarrer Henry Okeke seine Zuhörer. „Alles hat toll geklappt und ich habe mich sehr gefreut, den Gottesdienst in meiner Muttersprache halten zu können“, erzählte Okeke beim gemeinsamen Umtrunk nach der Messe.

Auch bei seiner Predigt – ebenfalls vollständig auf Igbo – sprang der Funke über: „In der Predigt ist trotz der für uns fremden Sprache alles sehr gut rübergekommen“, freute sich Hannelore Kamp von der KFD.

Brücken schlagen, Bräuche und Kulturen wertschätzen

Dies entsprach auch der wichtigsten Botschaft des afrikanischen Gottesdienstes: Brücken schlagen, Bräuche und Traditionen fremder Kulturen gegenseitig wertschätzen und gemeinsam einstehen für Frieden und Gemeinschaft. Gefühlt wurden diese Werte auch beim gemeinsamen Einsingen der Igbo-Lieder vor dem Gottesdienst. „Es war echt ein anderes Gefühl, als wenn wir deutsche Lieder singen, in den Rhythmus konnten wir uns aber sehr gut einfinden“, resümierte Hannelore Kamp.

Pfarrer Henry Okeke zelebrierte den Gottesdienst. Foto: hha

Auch im Namen Henry Okekes und all seiner Mitstreiter bedankte sich Küster und Musiker Ernest Onu nach dem Gottesdienst bei den zahlreichen Besuchern: „Ich bin überwältigt, es gibt uns Nigerianern und allen Afrikanern in Senden das Gefühl, wohlwollend willkommen zu sein. Wir hoffen, dass diese Chance für alle Zukunft hat und für die vielen anderen Migranten in Senden geöffnet wird“, betonte Onu.