Kneten statt Knete, Zocken statt Zaster, Basteln statt Beraten: Die Filiale der Sparkasse in Bösensell verwandelt sich zum Jugendtreff. Dieser Plan ist so sicher wie ein Banktresor, denn die Gemeinde Senden hat die Immobilie bereits im vorigen September erworben. Was in etwa schwankt wie ein Aktienkurs, ist der Zeitplan. Denn der lässt sich zumindest nicht exakt vorherbestimmen. Dabei hat die Verwaltung bereits ihre Hausaufgaben gemacht.

Das Baugenehmigungsverfahren läuft, teilt die Pressestelle der Gemeinde Senden auf WN-Anfrage mit. Eine konkrete Zeitplanung für das Gesamtprojekt gebe es aber noch nicht, heißt es weiter. Ein Förderantrag für die Umnutzung des Gebäudes laufe ebenfalls. Mehr Klarheit soll im März herrschen, wenn auch politische Entscheidungen fallen sollen, die Folgen für den Gemeindehaushalt hätten.

Als Hauptnutzer des Erdgeschosses freut sich der Ökumenische Jugendtreff auf einen neuen Standort in Bösensell. „Ich hätte das gar nicht zu träumen gewagt“, äußert Ulla Büssing-Markert ihre Freude über Umzug vom Jugendkeller an der Grundschule in das ehemalige Bankgebäude. „Das ist echt super“, ergänzt Büssing-Markert als Vertreterin des Ökumenischen Jugendtreffs.

Als sich die Veränderung an der Espelstraße abzeichnete, war es der Träger der Jugendarbeit in Senden, der auf die Gemeinde zugegangen ist. „Wir haben die Initiative ergriffen“, so die zweite Vorsitzende. Denn: Das bisherige Domizil – aus dem Anna Fischer als örtlich zuständige Sozialarbeiterin und ihre Vorgängerinnen das beste gemacht hätten – erfülle nicht mehr zeitgemäße Standards. Mit der neuen Adresse könne das Angebot verbessert und der Kreis der Nutzer womöglich auch erweitert werden. Im ehemaligen Schalterraum sollen Kicker oder Billard Platz finden. Ein kleinerer Raum soll die Möglichkeit bieten zu basteln, zu spielen oder als Rückzugsfläche dienen. Eine Küche erhält der Standort des Ökumenischen Jugendtreffs ebenfalls, kündigt Büssing-Markert an. Sie erkennt die „gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde“ hoch an, seit dem Zeitpunkt als klar, war, dass die Sparkasse Bösensell verlässt.

Die bisherige Zielgruppe, Kinder von der Grundschule bis zur 5./6. Klasse, soll sich weiterhin wohlfühlen, der Kreis sich eventuell vergrößern. Ob Chillen, Quatschen, Zocken oder Ausflüge – für das Konzept gelte, dass es sich an den Wünschen der Kinder und Jugendlichen orientiere, so Büssing-Markert.