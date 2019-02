Schritt für Schritt, ganz beharrlich schreitet die denkmalgerechte Restaurierung von Schloss Senden voran. Aktuell sind bis zu sieben Steinmetze der Fachfirma Paetzke aus Hörstel am Werk. Sie restaurieren unter anderem den Balkon des sogenannten Rombergtraktes, sanieren die Balustrade, stellen schadhafte Fensterbänke und Gesimse nach den Auflagen des Denkmalschutzes wieder her.

Interessierte können sich am morgigen Sonntag bei einer etwa einstündigen Baustellenführung selbst ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten verschaffen. Der zweite Vorsitzende des Vereins Schloss Senden, Dr. Franz Waldmann, begleitet die Besucher durch den Park und das Gebäude und gewährt ihnen Einblick in die Baustellen, an denen zur Zeit gearbeitet wird.