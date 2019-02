Anstrengung, Abenteuer und Vorbildfunktion im Alltag: Mit Witz und Verstand gab das Stück „Elternsein – ein Kinderspiel?“ der Theaterwerkstatt Osnabrück Sendener Eltern Anstöße für die eigene Erziehungspraxis und zugleich die Möglichkeit, über die Höhen und Tiefen im Leben mit den Sprösslingen in einen Austausch zu kommen. Emotionale und unterhaltsame Szenen wurden am Dienstagabend bei der gemeinsamen Veranstaltung der vier Familienzentren in Senden, Am Schloss, Erlengrund, Langeland und St. Urban, auf die Bühne gebracht. Eugen Scholle, Leiter des DRK-Bewegungskindergartens am Schloss, freute sich über ein volles Haus: „Die Resonanz war sagenhaft.“