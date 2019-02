Das war eine Punktlandung: Exakt 100 Sportabzeichen überreichte Klaus Becker vom Kreissportbund im LSB Nordrhein-Westfalen an Schüler des Joseph-Haydn-Gymnasiums. In den Jahrgangsstufen 6 bis 10 beteiligten sich Klassen an der jährlichen Aktion. Becker, der als

Sportabzeichen-Beauftragter schon seit vielen Jahren Gast im Sendener Gymnasium ist, konnte 23 mal Bronze, 46 mal Silber und 31 mal Gold bescheinigen.

Glückwünsche übermittelte auch Melissa Römer als Vertreterin der Sparkasse Westmünsterland, die das Projekt fördert. Auch Schulleiter Frank Wittig äußerte Anerkennung für die Leistungen der Schüler und dankte der Sportlehrerin Irmgard Schulte für ihr Engagement.