Mit 90 Jahren bleibt er noch am Ball

Auf dem Sofa hocken und die Beine hochlegen. Das ist nun ganz und gar nicht sein Ding. Gerd Schüttpelz, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, ist ein echter Aktivposten – auch wenn er nicht mehr so gut zu Fuß ist. Also schnappt er sich jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag sein Sportzeug und zockelt – zuverlässig wie ein Uhrwerk - mit seinem Elektro-Shopper zur Alten Sporthalle. „Da trainiere ich seit dem ich 67 bin bei DJK Westfalia die ganz Kleinen ab sieben Jahren bis zum Jugendbereich“, sagt Schüttpelz, der damit wohl der älteste Tischtennistrainer weit und breit sein dürfte. Aktiv sein, sich für andere Menschen und das Gemeinwesen ehrenamtlich aktiv einsetzen: Von diesen Attributen lässt sich der Altersjubilar schon seit Jahrzehnten leiten.

Geboren in Jena, aufgewachsen in Pommern, fanden er, seine Eltern und die fünf Geschwister nach den Kriegswirren in Oldenburg eine neue Heimat. Dort erlernte er das Maurerhandwerk und erwarb 1963 seinen Meisterbrief. Bereits ein Jahr zuvor hatte er seine spätere Ehefrau Inge kennengelernt. „Das war am 17. Februar 1962 in Hamburg. Am Tag der großen Sturmflut“, erinnert sich Schüttpelz.

Nach diversen Zwischenstationen landete das Paar, mittlerweile gemeinsam mit Tochter Silke, 1969 in Senden. Schüttpelz hatte als Werkmeister bei der Firma Büscher eine neue Anstellung gefunden.

„Die Gemeinde lag mir am Herzen. Und ich wollte hier aktiv tätig sein“, erzählt der Jubilar. So trat er 1974 DJK Westfalia bei. Daneben unterstützte er beim ASV viele Jahre lang Ingo Kleuter und Herbert Zicklam bei der Abnahme der Sportabzeichen. Seine politische Heimat hatte er schon 1973 gefunden: „Als Handwerker lag mir die SPD am nächsten. Außerdem hat mich Paul Pohlmann regelrecht angeworben.“ Ab 1975 setzte er sich 18 Jahre lang als Ratsmitglied, davon fünf Jahre als Vorsitzender des Bauausschusses, für die Belange der Bevölkerung ein. In seine politisch aktive Zeit fallen unter anderem der Bau des Gymnasiums, der Steverhalle, des Rathauses und des evangelischen Gemeindezentrums.

1994 wurde er gemeinsam mit Klemens Topmöller von der Gemeinde für die Sanierung des Denkmals „Die Amazone“ ausgezeichnet. „Es ärgert mich, dass jetzt so schäbig aussieht“, sagt Schüttpelz, der zusammen mit seiner Frau Inge immer noch ab und an per Elektro-Shopper in Senden on Tour ist. Seiner Inge zuliebe hat er sich sogar nachträglich taufen lassen – damals, anlässlich ihrer Silberhochzeit.

Zum Geburtstag wünscht er sich vor allem Gesundheit und Fitness, den gerne möchte er noch länger bei Westfalia an der Platte stehen. Denn: „Es macht mir sehr viel Spaß, mit den Kindern zu trainieren.“