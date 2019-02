Vom Bösenseller Küsterhaus zur „Kneipe“

Sehr gut besucht war jetzt ein historischer Informationsabend des Heimatvereins Bösensell im Gasthaus „Zur Krone“. Anlass für diese Veranstaltung war dessen vor einiger Zeit erfolgte Übernahme durch einen neuen Pächter.

Nach einleitenden Ausführungen des Vorsitzenden Eugen Kölker zur (urkundlich belegt bis ins 9. Jahrhundert zurückreichenden) Geschichte Bösensells in Mittelalter und früher Neuzeit übernahm sein Stellvertreter Manfred Große Höckesfeld die Moderation dieses Informationsabends. Vor allem auf der Basis historischer Recherchen des (ebenfalls anwesenden) langjährigen Vorstandsmitglieds Helga Kraneburg brachte er den sichtlich interessierten Gästen, so die Pressemitteilung des Vereins, in einem leidenschaftlichen Vortrag die Geschichte des in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichteten heutigen Gasthauses „Zur Krone“ und seiner Umgebung nahe. Dabei stützte er sich vor allem auf das preußische Urkataster aus den 1820er Jahren, das die damalige Bebauung des Bösenseller Ortskerns (um die damalige Pfarrkirche St. Johannes Baptist) verdeutlichte. Dieses Urkataster und weiteres historisches Bildmaterial aus dem 19. und 20. Jahrhundert wurden von Matthias Foschepoth auf eine Leinwand projiziert und stellten eine Veranschaulichung der Vorträge dar.

Das heutige Gasthaus „Zur Krone“ diente ursprünglich als Bösenseller Küsterhaus und von der zweiten Hälfte des 17. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch als erste Schule in der Ortschaft (mit dem jeweiligen Küster als Lehrer). Mithilfe einiger historischer Quellen (unter anderem einer recht bescheiden anmutenden Inventarliste dieser ersten Bösenseller Schule) verdeutlichte Große Höckesfeld anschaulich die Lebens- und Arbeitsbedingungen früherer Jahrhunderte.

Im Anschluss an diesen Vortrag beschrieb der seit vielen Jahren in Warendorf lebende Ludger Diercks, der zu diesem Abend mit seiner Ehefrau angereist war, mit viel Herzblut die Wohnverhältnisse in den kleinen Häusern nahe der Bösenseller Kirche im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein im Jahre 1665 errichtetes (und 1973 abgerissenes) Fachwerkhaus stellte um 1950 sein ersten Elternhaus dar.

In beeindruckender Anschaulichkeit schilderte Diercks zum Beispiel die räumliche Enge, in der er mit seinen Eltern und zwei Brüdern lebte, das Verhältnis zu den damaligen Nachbarn (deren Häuser nicht größer waren) oder die heute kaum noch vorstellbaren sanitären Bedingungen.

Auch Ida Haddick, die Besitzerin und ehemalige Wirtin des Gasthauses „Zur Krone“, trug mit Ausführungen zu ihrer Familie und Verwandtschaft in Bösensell sowie zu einem Mitarbeiter bei, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch jahrelang (da zum Gasthaus auch ein kleines Lebensmittelgeschäft gehörte) mit einem Pferdewagen die Bauerschaften belieferte.

Die zahlreichen Gäste zeigten sich von den Vorträgen sehr angetan und ergänzten diese durch etliche Beiträge, die meist auf persönlichen Erinnerungen basierten, so die Pressemitteilung weiter,