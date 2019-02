„Mezzanine“ als Schulband auf Abschiedstour

Die Schulbands verlieren ihren Coach: Martin Peitz , Gitarrenlehrer in Senden und Betreuer der Combos am Joseph-Haydn-Gymnasium, orientiert sich um. Beruflich findet er, wie berichtet, in Dortmund als Leiter des Fachbereichs Popularmusik der städtischen Musikschule eine neue Herausforderung. Seine „Schützlinge“ spielen aber noch mal zur Farewell-Tour auf: „Natürlich sind wir alle sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Es war eine Wahnsinns Zeit zusammen“, resümiert Florian Wirtz , Sänger von „Mezzanine“. „Durch die Band hat uns die Schulzeit sicherlich allen mehr Spaß gemacht“, ergänzt er.

„Mezzanine“ werde sich auflösen. „Aber wir haben alle vor, weiter Musik zu machen. Vielleicht kommen wir in einer anderen Konstellation nochmal zusammen“, mutmaßt der Noch-JHG-Schüler. Bereits seit vier Jahren bestehe „Mezzanine“ in nahezu unveränderter Besetzung. Neben Auftritten in und um Senden kamen die Musiker auch zu Aufnahmen im professionellen Tonstudio zusammen. Ihr Repertoire, so schildert es Wirtz, besteche vor allem durch Abwechslung. Das Spektrum reicht von Robbie Williams über Red Hot Chili Peppers bis Linkin Park. Doch auch rare Songs und Stilrichtungen werden aufgegriffen – durch Ausflüge in die Gefilde von Funk, Soul, Reggae und Blues. Statt bloß zu covern werde den Stücken von Wirtz (Gesang), Manuel Kratt (Gitarre), Thomas Bischoff (Gitarre), Aileen Senkbeil (Keyboards), Tom Baltes (Bass), Paul Klausfering und Marek Moderegger (beide Schlagzeuger) teils „ein völlig anderer Stempel“ aufgedrückt. Als Beispiel könne Rihanna´s „Don´t stop the music“ dann an „The Police“ erinnern.

„Why a name?“ wird mit einer veränderten Besetzung und unter einer anderen Leitung weiterspielen. Die Stabübergabe ist bereits eingestielt: „Es gibt mit Luca Mewes und Filipe Henrique zwei Nachfolger, die meinen Schülerstamm in Senden übernehmen und nach den Sommerferien auch in den Bandbereich einsteigen“, kündigte Peitz gegenüber den WN an. Anmeldungen zum Unterricht und kostenlose Probestunden sind deshalb weiterhin möglich unter 0 25 97/69 39 456 oder info@musikschule- muenster.de.