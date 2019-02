Kräfte bündeln – Nähe bewahren

Im Wonnemonat Mai soll Vermählung gefeiert werden. Dann gehen zwei Kreditinstitute eine Verbindung ein, deren Ehevertrag schon fixiert, aber noch nicht endgültig besiegelt ist. Denn darüber, ob die Volksbank Amelsbüren und die Volksbank Senden fusionieren, haben die Vertreterversammlungen als Mitwirkungsgremium der Mitglieder das letzte Wort. In Amelsbüren, dem kleineren Partner, fällt die Entscheidung bereits am 10. April, in der Stevergemeinde, der „aufnehmenden“ Bank, wird das abschließende Votum am 2. Mai eingeholt.

Dreiviertelmehrheit als Voraussetzung für Fusion

Mit einer 75-prozentigen Mehrheit müssen jeweils die Delegierten dem Zusammenschluss zustimmen. „Wir sind sehr zuversichtlich“, bekunden die Vorstände Jörg Rottmann und Reinhard Böcker , die damit zugleich ein Fazit eines „sehr sachlich“ geführten Informationsabends ziehen. Zu diesem waren jetzt 42 von 70 Angehörigen der Vertreterversammlung im Hofhotel Grothues-Potthoff zusammengekommen.

Die beiden Volksbanken in Zahlen Die beiden Volksbanken in Zahlen (Amelsbüren in Klammern):Senden: zwei Geschäftsstellen (1); 3355 Mitglieder (2204); Kunden 8827 (4434); Vollzeitmitarbeiter 18 (8), Teilzeit 8 (9), Azubis jeweils zwei.Die vorläufigen Bilanzsummen 2018: Senden 160 Millionen Euro; Amelsbüren 99 Millionen;Steigerung der Leistungsfähigkeit: Vergabe höherer Kreditvolumina an Kunden mit schnell wachsenden Unternehmen möglich. Engagement für Vereine, Schulen und soziale Einrichtungen bleibt in der Region erhalten.Bessere Vertretungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie Spezialisierungen für die Mitarbeiter bei weiterhin kurzen Wegen. ...

Böcker steckte dort den Rahmen ab, in dem sich die Volksbank Senden bewegt. Als kleine Bank zwar erfolgreich vor Ort verankert, sieht sie sich doch gleich mehreren Herausforderungen ausgesetzt: Dazu zählt die anhaltende Niedrigzinsphase, die dazu führt, dass allein zwischen 2011 und Ende 2017 die Erlöse aus Zinsen um 34 Prozent zurückgegangen seien. Zugleich steigen die Standards an Beratung und Dokumentation durch wachsende regulatorische Anforderungen, während überdies immer neue Kommunikationskanäle des digitalen Zeitalters bereitzuhalten und zu pflegen seien.

Die Vorstände der beiden Banken und der Sendener Aufsichtsrat versammeln sich zum Gruppenbild. Foto: Volksbank

Nach Fusion eine der größeren Banken im kleinsten Drittel der Institute

Die Fusion diene dazu, Kräfte zu bündeln. Die beiden relativ kleinen Partner gehören dann zu den größeren Instituten im kleinsten Drittel der rund 900 Volksbank in Deutschland, erläuterten die Sendener Vorstände. Fusionsbedingte Kündigungen stehen nicht an, wohl aber werde sich die altersbedingte Fluktuation auswirken, was dazu beitragen soll, Kosten zu senken, die auch sinken, weil viele Aufwendungen nicht mehr doppelt anfallen, sondern nur einmal zu Buche schlagen.

Chemie stimmt – und die Strukturen auch

Nicht nur unter den Mitarbeitern stimme die Chemie, auch die Strukturen der beiden Banken fügten sich ideal zusammen. „Schöner kann eine Fusion nicht zusammenpassen“, unterstrich Böcker. Zumal für die Kunden Nähe, Standorte, Ansprechpartner und kurze Entscheidungswege aufrechterhalten bleiben, versprachen die Bank-Chefs. Nicht mal der Name ändere sich (auch nicht in Amelsbüren, das zur Zweigstelle werde). Bei einer Vermählung nicht auf Augenhöhe wären diese Strukturen akut gefährdet, so die Banker.