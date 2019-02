Unbekannte Täter haben am Montag, um 11.15 Uhr, einer Anwohnerin in der Bauerschaft Bredenbeck einen Schrecken eingejagt und sie anschließend bestohlen. Dazu klingelte eine Frau an der Wohnungstür sturm und schüchterte die Anwohnerin dadurch ein. Die Diebe, ein Mann und eine Frau, betraten den Hof und stahlen mehrere drei bis vier Meter lange Dachrinnen aus Zink. Die unbekannten Täter nutzten einen weißen Transporter zur Flucht, berichtet die Polizei. Sie bittet Zeugen, die den Transporter oder die Tatverdächtigen gesehen haben, sich unter ✆ 0 25 91/79 30 zu melden.