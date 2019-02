Das Zirkusfieber hat die Mädchen und Jungen der Theatergruppe der OGS von „Schule, Jugend, Kids & CO e.V.“ gepackt. Seiltänzer, Akrobaten, Zauberer, Clowns und Dompteure trainieren seit Monaten in den Räumen des Offenen Ganztages. Ihr Höhepunkt: Die Zirkusvorstellung am Freitag (22. Februar), um 15 Uhr, in der Turnhalle Bösensell. Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte sind dazu eingeladen. Zum Showprogramm gehören unter anderem eine große Clownsparade, Witze, Sketche und ein lustiges Märchen vom König „Grrr“.

Ein gutes Dutzend Schüler aus den Klassen eins bis vier zeigen unter der Leitung von Zirkus- und Sozialpädagogin Jenny Hermanns ihr Können. Schon vor rund sechs Monaten sind die Jungen und Mädchen mit Hermanns in die Welt des Zirkus eingetaucht. Wöchentlich haben sie für ihren finalen Auftritt geprobt. „Positiver Effekt unseres Trainings ist die Stärkung des Selbstvertrauens der Kinder“, erläutert Hermanns. „Somit entwickeln die kleinen Darsteller den Mut, vor Publikum zu bestehen.“ Darüber hinaus fördere das Projekt den Zusammenhalt, Teamfähigkeit und das Selbstbewusstsein.

Nach der Aufführung sind alle Besucher zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Süße Köstlichkeiten werden vom OGS-Team serviert.