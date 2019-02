„Wir hatten endlich mal Zeit, wichtige Themen miteinander zu diskutieren“, so die Einschätzung einer Neuntklässlerin des Joseph-Haydn-Gymnasiums nach dem Besuch der Villa ten Hompel in Münster. Wie auch in den vergangenen Jahren besuchten die Schüler des neunten Jahrgangs diesen Erinnerungsort in Münster, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ziel ist hierbei, mehr über die Zeit des Nationalsozialismus, der zurzeit im Geschichtsunterricht thematisiert wird, in Erfahrung zu bringen.

Dazu arbeiteten die Neuntklässler sowohl in Kleingruppen als auch gemeinsam mit einem mehrköpfigen Team aus geschulten Teamern. Verschiedene Aussagen, die sich sowohl auf die heutige Zeit als auch auf die Zeit des Nationalsozialismus bezogen, wurden von der Klasse bewertet sowie diskutiert. „Während des Projektes blieben wir Lehrkräfte für die Schüler unsichtbar, so dass die Möglichkeit bestand, ungeachtet von Leistungsbewertungen, frei seine Meinung zu äußern und mit den anderen ins Gespräch zu kommen“, sagte Klassenlehrerin Lea Flasdieck, die zusammen mit ihrem Kollegen Joachim Lüken die Schüler begleitete.

Die jährlich stattfindende Exkursion, heißt es in der Pressemitteilung der Schule, ist ein wichtiger Baustein für das Joseph-Haydn-Gymnasium, das sich als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und regelmäßig Projekte zu diesem Thema anbietet.