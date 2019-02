Jun-Ho Gabriel Yeo führt am 3. März (Sonntag) um 19.30 Uhr die Klassik-Reihe „Best of NRW“ im Bürgersaal des Rathauses fort. Sein Programm beinhaltet Werke von Bach-Busoni, Bach-Hess, Schumann, Prokofieff und Liszt.

Yeo spielt seit seinem vierten Lebensjahr Klavier. Nach Studien bei renommierten Klavierpädagogen an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien erhält der Nachwuchskünstler derzeit Unterricht von Prof. Bernd Goetzke in Hannover.

Erste Preise, so die Pressemitteilung des Sendener Kulturamtes, gewann er beim Internationalen Grotrian-Steinweg Klavierwettbewerb von 2009 bis 2013 und beim Rotary Klavierwettbewerb Essen (2013). Bei den Bundeswettbewerben „Jugend musiziert“ 2011, 2012 und 2013 schnitt er in den Kategorien Klavier solo, Duo Klavier und ein Streichinstrument sowie Duo Klavier und ein Holzblasinstrument jeweils mit der Höchstpunktzahl, zuzüglich zahlreicher Sonderpreise, ab. Im März 2015 gewann Yeo zudem als einer der jüngsten Teilnehmer den GWKMusikpreis, kurz darauf erspielte er sich beim „VIII. Internationalen Musikpreis für die Jugend“ als Bestplatzierter den 2. Preis (ein 1. Preis wurde nicht vergeben).