Mehr Auswahl beim schnellen Netz

Im Walskamp wird gebuddelt – aber nicht überall. Zwar haben Bautrupps teils auf ganzer Länge einer Seitenstraße Pflaster angehoben und – auch am „stillen“ Samstag – die Minibagger lange brummen lassen, doch eine flächendeckende Maßnahme steht den Bewohnern des Wohngebietes offenbar nicht ins Haus. Nach WN-Informationen werden Leerrohre verlegt, durch die neue Verbindungen zwischen „Verteilerkästen“ gelegt werden sollen. Auftraggeber, so heißt es an der Baustelle, sei die Telekom . Doch dort werden Presseanfrage nicht in dem Tempo beantwortet, das der Provider für den Datentransport vollmundig verheißt.

Anfrage bei Telekom zieht sich hin

Die Gemeinde Senden ist immerhin weitgehend im Bilde und in Grundzügen in Kenntnis gesetzt worden. Wie Wirtschaftsförderer Niklas Esser auf Anfrage der Lokalredaktion bestätigt, sei das Bonner Unternehmen in Senden, nicht nur im Walskamp, dabei, sein bisheriges Netz zu ertüchtigen. Der Magenta-Konzern verabschiede sich in weiten Teilen vom Kupfer. Während an den Hauptverteilern der Telekom bereits Glasfaser ankomme, müssten diese mit den Kabelverzweigern (in den Wohngebieten) auch noch per Glasfaser verbunden werden. Der Weg zum Haus (die „letzte Meile“) bleibe allerdings Kupfer, erläutert der Wirtschaftsförderer.

Mehr Speed beim Surfen und Upload beschert das VDSL beziehungsweise Vectoring den Kunden durchaus. Laut Telekom-Homepage ist es aber noch nicht verfügbar in Senden.

Wann das der Fall sein wird und wie lange die Ertüchtigung des Netzes dauert – von der Pressestelle des Kommunikationsgiganten erfolgt dazu keine Kommunikation. Binnen zweier Kernarbeitstage und auch nach dreimaligem Anrufen bleibt die Telekom bis Redaktionsschluss die inhaltlichen Antworten schuldig. Ob Kunden auf ihren Service auch so lange warten müssen . . .?

Mehr Anbieter buhlen um Gunst der Kunden

Jedenfalls tummeln sich in Senden jetzt mehr Anbieter, die um die Gunst buhlen. „Das ist eine traumhafte Situation“, findet Wirtschaftsförderer Esser. Denn dem Endverbraucher stehe ein Glasfasernetz mit zwei Providern zur Verfügung, das lückenlos bis in die Wohnstube hohes Tempo gewährleiste. Dass daneben in Teilen Sendens auch Unitymedia seine Kabel für Internet-Produkte upgedatet habe und nun auch die Telekom ihre Verbindungen verbessert, sei eine positive Entwicklung. Denn damit komme Wettbewerb auf den Markt der Anbieter.

Womit sie punkten müssen, sind aber nicht nur ihre Produkte, sondern auch der Service. Wer einmal Verträge abgeschlossen hat, merkt als Kunde, dass danach oft noch viel Luft nach oben bleibt. Darüber klagen zumindest viele Anrufer in der Redaktion und das offenbaren die Statements in Netzwerken.