Mit regelrechtem Telefonterror, so berichtet die Pressestelle der Polizei, hat ein Betrüger am Mittwoch versucht, Geld von einem 74-jährigen Sendener zu ergaunern. Der Täter gab sich bei mehreren Anrufen zunächst als Polizeibeamter, später als Enkel in Geldnöten und dann wieder als Polizeibeamter aus. Die altbekannte Betrugsgeschichte: Einbruch in der Nachbarschaft, das Geld des Seniors sei nicht sicher, man werde es für ihn sicher aufbewahren. Der Rentner war „auf Zack“, informierte die echte Polizei. Und tatsächlich: Im Beisein von Kripobeamten nahm der Senior weitere Anrufe des Täters entgegen. Man verabredete die Geldübergabe, wartete aber vergeblich. Offenbar hatte der dreiste Anrufer Verdacht geschöpft, bedauert die Polizei.