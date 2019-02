Eine Demonstration gegen den Klimawandel und das Backen einer Torte – das ist schwer auf einen Punkt zu bringen. Aber es geht, Leonie Hemsing hat es bewiesen: Die 22-Jährige, die zurzeit eine Ausbildung zur Konditorin beim Hof Grothues-Potthoff in Senden absolviert, hat nun den zweiten Platz bei einem Wettbewerb der Konditoren-Innung in Münster gemacht – mit einer Schautorte, die direkten Bezug auf das Korallensterben nimmt.

Wie das? „Wir mussten in vier Stunden unter Aufsicht eine Schautorte aus Holz fertigen“, erklärt Hemsing. „Das Thema war zur freien Wahl gestellt, ich habe mich für das Thema ,Korallenbleiche‘ entschieden.“ Diese, so erklärt die 22-Jährige, sorge zunächst für das Ausbleichen von Korallen und dann für deren Absterben. Begünstigt wird dieser Prozess durch die Erwärmung der Ozeane, mithin durch den weltweiten Klimawandel.

Die Auszubildende wünscht sich, dass sich dieser Prozess wieder umkehrt – so wie bei ihrer Schautorte. Denn die ist unten bleich und wird nach oben hin immer farbenfroher. Das gefiel offenbar auch den Juroren: Lohn war Platz zwei – nicht schlecht bei insgesamt 13 angetretenen Kandidaten.

Dabei war die Teilnahme an dem Wettbewerb der Konditoren-Innung alles andere als freiwillig. Er war sozusagen die Vorstufe zur Abschlussprüfung, die die Auszubildenden nach jeweils dreijähriger Ausbildung im kommenden Sommer absolvieren müssen. Dann muss auch die 22-Jährige, die in Rosendahl-Darfeld wohnt, wieder ran, wieder mit dem Thema „Korallenbleiche“ und der „gleichen“ Torte. Diesmal ist sie aber echt und nicht nur ein Holz-Dummie, wie es Schautorten nun einmal sind. Diesmal wird sie wirklich gebacken – „aus Creme oder Sahne“, so Hemsing, entschieden habe sie sich noch nicht. Wenigstens anschauen können sich Interessierte die Schautorte noch bis Mai, bis dahin ist sie in der Bäckerei des Sendener Betriebes ausgestellt.

Auch der Hof Grothues-Potthoff freut sich über den Erfolg von Leonie Hemsing. Es sei bereits die zweite Auszeichnung in diesem Jahr für eine Auszubildende des Betriebes, erklärt Caféleiterin Pia Tekaat. Alina Goldmann, Auszubildende zur Hotelfachfrau, hat bei einem Wettbewerbs des Köcheclubs Münsterland den dritten Platz gemacht.