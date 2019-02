Mit Flügel und Koffern aus Dubai

Der weiße Flügel verlieh ihr Flügel. Denn als Pianistin jettete Natalia Tush über Länder und Kontinente hinweg. Mit einem Bachelor von einer staatlichen pädagogischen Hochschule in Russland im Gepäck lebte sie unter anderem 20 Jahre in Dubai. Mit Ehemann und zwei Kindern kehrte sie dem Wüstenemirat aber den Rücken. Und landete in Senden. Wo der weiße Flügel einen Ehrenplatz im Wohnzimmer des Eigenheims erhalten hat.

Vizemeister Maxime Boutinot tanzt seit er acht ist. Inzwischen hat der 13-Jährige so viele Pokale eingeheimst, dass sie kaum in die Wohnzimmer-Vitrine passen. Sein größter Erfolg in Deutschland: Der Realschüler aus Senden wurde Ende Januar Vizemeister bei der Landesmeisterschaft des Tanzsportverbandes NRW (Lateinamerikanisch/Klasse C). Sein Ziel für dieses Jahr ist, Deutscher Meister in seinem Jahrgang zu werden. Außerdem möchte er die Familientradition seiner Mutter und Großmutter fortsetzen – und am Wiener Opernball teilnehmen. Dafür trainiert Maxime täglich drei bis vier Stunden plus Anfahrt zum Verein in Münster und Dortmund. ...

Musik und Tanzen bleiben aber Konstanten im Leben und Alltag der Familie. Sohn Maxime Boutinot und Tochter Isabel machen dabei auch auf dem Wettkampf-Parkett eine gute Figur. Mutter Natalia Tush hat Talente und Werdegang in die Wiege gelegt bekommen: Der Vater Pianist, die Mutter Tänzerin, die sich unter anderem beim Wiener Opernball zu Walzerklängen bewegt hat.

Piano spielen im 50. Stockwerk von Hotel-Palästen

Als die eigene Tanzkarriere beendet war, setzte Natalia Tush auf die Musik und folgte ihrem Fernweh. In einer Privatschule in Dubai unterrichtete sie Englisch und leistete musikalische Früherziehung. Beides zusammen, das Vermitteln der Fremdsprache mit dem Medium Musik, bietet sie bis heute als zertifizierte „Kindermusik-Educator“ an. Am Piano spielte die Russin dort, wohin viele Traumreisen führen. Klangvolle Namen von Hotels, die viele nur aus Filmen oder Prospekten kennen: Burj al Arab, Emirates Towers, Ritz Carlton Dubai.

Alltag an einem Traumziel: Leben in Dubai. Foto: Privat

Leben im „Karussell der besten Dinge, die es gibt“

„You live like in a dream“, sagt die Wahl-Sendenerin, die im 50. Stockwerk von Palästen aus Glas und Stahl die schwarz-weißen Tasten bedient und dabei auf Sand, Ozean und immer blauen Himmel geschaut hat. Schwärmerisch hört sich ihr Fazit aber nicht mehr an. Dubai – das sei „ein Karussell der besten Dinge, die es gibt“. Die Haltung der Regierung, in allem Superlative zu bieten, übertrage sich aber auch ins Leben der Bewohner. Wer beruflich Erfolg haben will, müsse der beste in seinem Metier sein, bestätigt auch Ehemann Drago Nanovski, der aus Baden-Württemberg stammt und in vielen Ländern als Bausachverständiger gearbeitet hat.

Bodenständiges Münsterland statt Sand und Smog

Die Rückkehr nach Deutschland bedeutet für ihn, „bodenständig“ zu werden. „Wir wollen Wurzeln schlagen.“ Das „Überspannte“ und Extreme der Metropole aus Reichtum und Hitze, Sand und Smog möchte die Familie hinter sich lassen. Der Bau-Branche blieb der Mann auch im Münsterland treu. Und an Senden hat die Familie, wo die Kinder fast ohne Vorkenntnisse sehr schnell Deutsch lernten, die Lage und die Infrastruktur überzeugt.

Seine Frau hat Nanovski in einem der Luxus-Hotels kennengelernt – als sie als Pianistin an ihrem weißen Flügel saß.