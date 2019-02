Blauer Himmel und bunte Straßen

Was unter Prinz Dominik dominierte, das war nichts anderes als purer Sonnenschein. Während die Jecken am Sonntagnachmittag in einer berauschenden Farbenvielfalt die Straßen eroberten, hatte oben am Firmament nur eine einzige Farbe das sagen: Und das war Blau. Hoch Frauke bescherte dem Ottmarsbocholter Karnevalsumzug Frühlingswetter vom Feinsten. Ein makelloser Himmel ermöglichte ungetrübte Freude. Keine einzige Wolke weit und breit – bis auf eine. Und das mochte die Wolke sieben gewesen sein, auf der der „Sonnenprinz“ und alle seine Untertanen schwebten.

Genauso hoch wie der Luftdruck dürften die Glücksgefühle der Pappnasen gewesen sein. Während ersterer auf dem Barometer die Nadel nach oben steigen ließ, war die fantastische Stimmungslage eher an den quietschvergnügten Gesichtern von Kegelküken, Ottifanten-Tanten und Jogis Gurkentruppe abzulesen. Die wie immer kreative Meisterleistung aller Aktiven wurde diesmal von der „Omma“ des Prinzen oben im Himmel in märchenhafter Weise unterstützt, wofür sich Dominik I. bei der Schlüsselübergabe ausdrücklich bedankte. Ergebnis von alledem war, dass ein ganzes Dorf außer Rand und Band geriet.

Zwischen 25 und 30 000 Rosen würden den Prinzenwagen mit der Schlange KA aus dem Dschungelbuch in schillerndster Pracht erstrahlen lassen, wusste Carsten Kruth zu berichten, als er den Umzug am Kreisel Venner Straße kommentierte. „Heute bedeutet das also: Für jeden Besucher eine Rose“. So umschrieb er die imposante Zuschauerkulisse, welche die Straßen des Jallermann-Dorfes säumte.