„Die Zwillinge“ nehmen Abschied

Kaum einer kennt das Cabrio-Bad und seine Besucher so gut wie sie. Denn seit Jahrzehnten stehen die Sendenerinnen Gerlinde Rieger und Monika Weiss an der Eingangskasse des Bades – Rieger seit 26 Jahren, Weiss seit 20. Am Mittwoch haben sie ihren letzten Arbeitstag und nehmen Abschied von ihrem Job. Ihren ersten hatten sie im damaligen Hallenfreibad, dem Vorgänger des „Cabrio“, das an gleicher Stelle stand und im Februar 2006 geschlossen wurde. Damals kamen die Besucher ins Bad wie die Zuschauer ins Kino. „Im alten Bad wurden noch Karten abgerissen“, sagt Michael Siemann, Betriebsleiter des „Cabrio“.

Als dieses im September 2011 eröffnet wurde, mussten sich auch Rieger und Weiss umstellen, denn seitdem wird nicht mehr über Einlasskarten, sondern mit dem Computer registriert. Doch auch das bekamen die beiden fix hin und haben seither unzählige Aushilfskräfte, meist Schüler und Studenten, an der Software ausgebildet.

„Die beiden haben die komplette Entwicklung mitgemacht“, blickt Siemann über die vergangenen Jahrzehnte, „und haben daher auch die meiste Erfahrung. Und die wird uns natürlich fehlen.“ Doch nicht nur die: „Sie sind zwei Urgesteine aus Senden, die fast jeder kennt – da geht ein Teil des Familiären verloren“, bedauert der Betriebsleiter. „Sehr viele Gäste haben sie mit ihren Namen begrüßt.“

Die Wertschätzung beruhte auf Gegenseitigkeit: „Wenn ein Stammkunde mal sein Geld vergessen hatte, haben wir ihn auch so reingelassen“, sagt Rieger. „Er hat dann halt das nächste Mal nachgezahlt.“

„ Uns gibt es oft nur im Doppelpack. Uns gibt es oft nur im Doppelpack. “ Gerlinde Rieger

Es sei auch schon vorgekommen, dass ein Stammgast etwas in dem Bad vergessen und das erst bemerkt habe, als es schon geschlossen hatte. Kein Problem: Ein Anruf auf das Privathandy eines der beiden Kassiererinnen, und das Teil konnte noch am selben Abend, zu Hause bei Gerlinde Rieger oder Monika Weiss, abgeholt werden.

Die beiden sind ein eingespieltes Team, werden von manchen Kollegen im Bad nur „die Zwillinge“ genannt. Oder, wie Rieger es formuliert: „Uns gibt es oft nur im Doppelpack.“ Kein Wunder: Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Rieger ist in der Bauerschaft Bredenbeck aufgewachsen, Weiss in Wierling – also praktisch in der Nachbarschaft.

Später begannen sie für die Gemeinde Senden zu arbeiten, meist gemeinsam – in der Mensa, in einer der Kindertagesstätten oder für das Kulturamt. Das tun sie auch weiterhin, denn die Tätigkeit in den beiden Bädern war immer „nur“ ein Nebenjob.

Den sie aber immer mit Herzblut ausgefüllt haben – und mit Übersicht. „Die beiden haben immer die Ruhe weg, aber alles im Blick“, sagt Siemann und denkt dabei an die langen Zweierreihen, die sich an heißen Sommertagen vor dem „Cabrio-Bad“ bilden – und von den beiden an der Eingangskasse gelassen, aber zügig abgearbeitet werden. „Wenn ich das machen müsste“, so der Betriebsleiter, „würde ich nach kurzer Zeit wieder in mein Büro fliehen.“