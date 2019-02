Zeitgleich sind am Montagmorgen die Bagger an der Münsterstraße vor der St. Laurentius-Kirche sowie an der Gartenstraße angerückt. Nun regeln Baustellenampeln, Absperrungen und Umleitungsschilder den innerörtlichen Verkehr in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten in den betroffenen Bereichen.

Vor St. Laurentius lässt die Gemeinde Senden den maroden Regenwasserkanal zwischen Dümmer-Brücke und Friseursalon sanieren. „Nach Auskunft der ausführenden Firma Dallmann aus Bramsche ist mit einer Bauzeit von circa drei Wochen zu rechnen. So lange wird der Verkehr einspurig über eine Signalanlage geregelt“, berichtet Erwin Oberhaus von der Sendener Bauverwaltung auf WN-Anfrage. Insbesondere zur Sicherheit der Schüler, die aus den östlichen Wohngebieten den Schulpark besuchen, wurde als Querungshilfe auf Höhe des Friseursalons ein behelfsmäßiger Zebrastreifen angelegt.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Münsterstraße werde die rund 220 000 Euro teure Kanalsanierung in Richtung Herrenstraße, auf dem Kirchplatz sowie an der Straße zum Bürgerpark fortgesetzt, erläutert Oberhaus. Dort seien die Kanäle rund 60 Jahre alt. „Außerdem muss auch Gelsenwasser an einigen Stellen noch Sanierungsmaßnahmen durchführen“, führt der Mitarbeiter des Bauamtes aus.

Pünktlich haben auch die Bauarbeiten an der Gartenstraße begonnen, bei denen gleich fünf Maßnahmen durch die Gemeinde koordiniert werden ( WN berichteten). Marcus Thies aus dem Bauamt der Gemeinde stellt die geplante Abfolge vor: „Den Anfang macht die Gelsenwasser AG mit der Sanierung der Trinkwasserleitungen. Dann folgen die Kanalarbeiten der Gemeinde, die für den ersten Bauabschnitt voraussichtlich bis Ende Mai dauern werden. Im Anschluss wird die Sanierung der Kreisstraße auf dem ersten Abschnitt der Gartenstraße folgen.“ Um den zeitlichen Ablauf zu optimieren, sollen die Gewerke ineinander greifen.