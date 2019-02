Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Bulderner Straße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die zwölfjährige Sendenerin mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bulderner Straße in Richtung Buldern. In Höhe der Einmündung zum Spreewaldweg wollte sie über die dortige Querungshilfe die Fahrbahnseite wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 23-jährigen Dülmenerin, welche ebenfalls auf der Bulderner Straße in Richtung Buldern fuhr. Bei dem Unfall wurde die Zwölfjährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.