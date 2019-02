Beim Umzug in Ottmarsbocholt hatten sie ihren ersten großen Auftritt. Dort vertraten sie mit ihrem Team und Freunden sowie dem K.E.B. den Bösenseller Karneval . Doch der zweite jecke Höhepunkt folgt für das Kinderprinzenpaar auf den Fuß: Am Samstag präsentiert sich Thea (Kreft) und Moritz (Künz) der heimischen Narrenschar. „Gemeinsam mit dem großen Prinzenpaar, den Kalinen und der Tanzgarde haben wir schon in Ottibotti gezeigt, wie groß doch eigentlich Bösensell ist“, sagt Ulrike Grede vom Bösenseller Karnevalsteam.

Jetzt laden Thea und Moritz zum „schaurig schönen“ Kinderkarneval am Samstag (2. März) nach Bösensell ein. Treffen ist um 14 Uhr am Kirchplatz. Von dort starten die Jecken durch das Dorf. „Da es kein offizieller Karnevalsumzug ist, dürfen keine Kamelle geworfen werden. Das wird aber anschließend, nach einem tollen Programm in der Turnhalle, nachgeholt“, verspricht Grede. Alle Kinder die gerne Halloween feiern, sollen am Samstag auf ihre Kosten kommen und dürfen dazu ihre gruseligen Kostüme aus dem Schrank holen. In der Halle werden Spiele für die Kinder und Kaffee und Kuchen für die erwachsene Begleitung vorbereitet.

Und wenn abends die kleinen Narren müde ins Bett fallen, feiern die großen Jecken ab 19.33 Uhr bei Temme das legendäre Bösenseller Kolakappenfest.