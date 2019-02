Kolping-Bildungswerk bietet auf „Lenz“-Areal Qualifizierung für Arbeitslose an

Ab März gibt es in Senden wieder ein Qualifizierungsangebot für Arbeitslose vor Ort. Nach der Insolvenz des „Modells Senden“ im Frühjahr 2018 startet nun das Kolping-Bildungswerk eine erste Sofortmaßnahme auf dem Areal an der Industriestraße 7, in den Räumen des ehemaligen „Zentrums Lenz“.