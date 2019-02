„Meet the Boss!“ steht auf den Flyern, mit denen Sendener Unternehmen und gemeindliche Wirtschaftsförderung für eine neue und originelle Kampagne werben: Per Stretchlimousine werden Jugendliche zu mehreren Unternehmen chauffiert. Dort haben sie die Möglichkeit, den „Boss“ persönlich zu treffen. Vor Ort können sich die Jugendlichen dann ein Bild von dem Unternehmen machen und Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Praktikumsplätze einholen, teilt die Gemeinde Senden mit.

Für viele Jugendliche ist die Kontaktaufnahme zu Unternehmen gar nicht so einfach. Oftmals ist auch gar nicht bekannt, welche interessanten Firmen es in der Gemeinde gibt. Gleichzeitig fällt es auch den Betrieben zunehmend schwerer, Auszubildende und Nachwuchskräfte zu gewinnen. Mit dieser Aktion möchten wir daher den Kontakt zwischen Unternehmen und Jugendlichen auf eine innovative Weise optimieren, erläutern Niklas Esser und Melanie Baßenhoff von der gemeindlichen Wirtschaftsförderung die Hintergründe der Kampagne.

In der ersten Runde sind die Unternehmen Langguth, Niehues und Winkelheide dabei. Die Betriebe bieten ein breites Ausbildungsspektrum sowohl für männliche als auch für weibliche Lehrlinge an: von technischem Produktdesign (duales Studium), über Industriemechaniker, Holzbearbeitungsmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufmann, Kaufmann für Groß- und Außenhandel sowie Fachkraft für Lagerlogistik sind sowohl technische als auch kaufmännische Ausbildungen in den Firmen möglich, heißt es in der Mitteilung.

Die Limousine startet am 22. März (Freitag) nachmittags am Rathaus. Jugendliche, die sich einen Platz in dem Luxusgefährt sichern möchten, können sich per Mail: wirtschaft@senden-westfalen.de bis zum 8. März melden .