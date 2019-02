Rote Tücher, Luftballons, Hütchen, Matten, Kästen und eine Leinwand verwandelten die Bösenseller Turnhalle in eine Zirkusmanege. Das Zirkusfieber hatte die Mädchen und Jungen der Theatergruppe der OGS von „Schule, Jugend, Kids & CO e.V.“ gepackt. Clowns, Prinzessinnen, Prinzen und Könige zeigten unter der Leitung von Zirkuspädagogin Jenny Hermanns aus Münster ihr Können.

In der Manege nahmen Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde Platz. Die Halle war gut gefüllt. Oliver Schute , Leiter der OGS, begrüßte alle Gäste herzlich und gab die Bühne für die Clowns frei. Jeder Filou stellte sich persönlich vor und ließ eine akrobatische Hochleistung folgen. Kunststücke, Radschläge, Witze, Sketche – die Bandbreite war groß. Die Freude des Publikum auch. Jede Aktion bekam lauten Beifall. Nach Clowns ging es märchenhaft zu. Die Fantasiegeschichte vom König „Grrr im Land Nirgendwo“ war an der Reihe. Märchenerzählerin Birgit Speckmann trug die Geschichte vom Prinzen Ulala vor, der eine Prinzessin sucht und schließlich um Land Nirgendwo seine große Liebe in Prinzessin „Muah“ findet.

Zirkus-Aufführung der OGS Bösensell 1/36 Die OGS-Kinder aus Bösensell bewiesen als junge Artisten und Clowns ihr Können. Foto: dre

Minutenlanges Klatschen krönte den Auftritt der Erst- bis Viertklässler der Bösenseller Grundschule. Besonders stolz war Hermanns, die Theaterpädagogik studiert hat und lange mit einer mobilen Theaterbühne in ganz Deutschland herumgereist ist, auf ihre Schützlinge. „Jeder hat seinen Mut gefasst und frei gesprochen. Das war ganz große Klasse.“ Die Schüler seien als Gruppe in den vergangenen Monaten zusammen gewachsen. „Sie haben sie gegenseitig unterrichtet und sich selbst verbessert“, so Hermanns weiter. Beeindruckt war die Zirkuspädagogin auch von der Resonanz des Publikums: „Für die Mädchen und Jungen war es toll, dass ihr Auftritt so gewürdigt wurde.“

Nach dem Motto nach dem Stück ist vor dem Stück bereitet sich die Theatergruppe der OGS Bösensell demnächst auf die nächste Aufführung vor. Nach den Sommerferien heißt es dann wieder Manege frei.