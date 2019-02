Das Buswartehäuschen an der Ecke Dorfstraße/Auf der Horst hat sich ein weiteres Mal als idealer Standort für den „Waffelstand“ der Rumänienhilfe erwiesen. Dort, wo der Karnevalsumzug sich aufbaut und wieder beendet wird, herrscht über Stunden ein reges Treiben, lautet die Pressemitteilung. Bedingt durch das warme, sonnige Wetter sind zwar weniger Heißgetränke verkauft worden, dafür aber sehr viele Waffeln, zieht die caritative Organisation ein Resümee.

Der Teig, Kakao, Kaffee, Getränkebecher und vieles mehr waren wieder von vielen privaten Unterstützern gespendet worden. Manche Kunden rundeten den Zahlbetrag beträchtlich auf. Ihnen und den Helfern in der Bushaltestelle spricht das Rumänienhilfe-Team ein herzliches „Vergelt´s Gott“ aus, so die Mitteilung weiter.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Dieses Zusammenwirken brachte den „großartigen Erlös von 987 Euro“ ein, ergibt der Kassensturz der Rumänienhilfe. Sie würdigt auch den Spendenaufruf zu einem runden Geburtstag, der ebenfalls ein unerwartet gutes Ergebnis brachte. Großzügige Gesten hatte die Initiative schon beim „Deftigen Winteressen“ im Januar bemerkt.

Die Unterstützung aus dem Münsterland tut auch not. Dies zeigte sich in einer Mail von Pfarrer Josef in Bargauani in Ostrumänien. Er schrieb, dass der harte Winter mit niedrigen Temperaturen und viel Schnee vor allem bedürftige ältere Menschen und arme Familien in Bedrängnis bringt. Ihnen hat der Geistliche mit Jugendlichen viel Brennholz geliefert und zerkleinert. Zur Zeit unterstütze Pfarrer Josef, so die Pressemitteilung weiter, 25 Schüler, oft Halbwaisen oder aus kinderreichen Familien, unterschiedlich nach Bedarf mit Winterjacken und -schuhen, Büchern und Fahrtkostenzuschuss zur Schule in der nächsten Stadt Piatra-Neamt. Die Eltern erhalten einen Kinderzuschuss von 17 Euro pro Monat von staatlicher Seite, alleine die Busfahrt kostet aber schon 50 Euro. Auch Menschen, die an Fieder erkrankt seien, habe der Pfarrer mit Desinfektionsmitteln und Medikamenten geholfen, so die Rumänienhilfe abschließend.