Landfrauen und KFD lassen es sofort krachen

In der an Erhebungen eher raren Landschaft des Münsterlandes steigt eine Kurve steil nach oben – die Stimmungskurve bei der Party von Landfrauen Senden/Bösensell und KFD St. Johannes. Schon seit zwölf Jahren lassen sie es gemeinsam krachen. Anfangs wurde die Gaststätte Haus Farwick „gerockt“, seit acht Jahren kommen die Partyfans bei Brüse/Gosselmanns Hof zusammen.

Dort wurde nicht lange gefackelt. Warm up? Wozu denn! Schon am Spätnachmittag waren rund 100 Frauen in Kostümen präsent, die teils schriller, teils im Team-Look – aber immer originell ausfielen. Als das Programm fortschritt und DJ Kleimann schon manche Hit-Salve „verschossen“ hatte, lag die Zahl der Gäste etwa doppelt so hoch, lauteten die Angaben von Mary Mersmann und Marlies Ueding, die die gemeinsame Sause federführend auf die Beine gestellt hatten.

Landfrauen und KFD feiern Weiberfastnacht 1/15 Party-Power von Anfang an: Landfrauen Senden/Bösensell und KFD St. Johannes „rocken“ den Gosselmanns Hof. Foto: di

Freilich: Eine Fête, bei der der Gemeinschaftsgeist zählte. Sowohl bei der Vorbereitung – bei der Brot und Dips von KFD und Landfrauen als Catering-Experten mitgebracht worden waren – als auch beim „Line-Up“ des Abends. Tanz-Auftritte bestritten Landfrauen aus dem Ortsteil Senden sowie die Pink Ladies aus der Dorfbauerschaft. Ihre Aufwartung machten auch Thea I. und Moritz II. als Kinderprinzenpaar aus Bösensell.

Bock auf Bütt hatten die Gäste zu „ Altweiber “ nicht. „Nur die Party und die Stimmung zählt“, gab Mary Mersmann als Devise aus.

Gefeiert wurde über Generationen hinweg und als Gemeinschaft, der längst nicht mehr nur Frauen vom Hof angehören. Nur das starke Geschlecht blieb außen vor. „Männer, die brauchen wir heute nicht“, betonte Mersmann.